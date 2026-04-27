Dolor de espalda, agujas que no duelen y máquinas “del futuro”: así está cambiando la fisioterapia en España

La fisioterapia es mucho más que una sesión de masaje para aliviar un dolor de espalda. Se trata de una profesión sanitaria con una sólida base de investigación detrás que ha experimentado una profunda transformación en los últimos 15 años. Así lo explica Paco García, director de la clínica Gosálvez Rodríguez, quien desmonta mitos y presenta las innovaciones que están redefiniendo la recuperación de lesiones.

Aunque sus beneficios son ampliamente conocidos, la fisioterapia es una profesión muy reciente. Sus inicios se remontan a las primeras guerras mundiales, para tratar a pacientes encamados o con amputaciones. En España, no fue hasta los años 60 que empezó a formalizarse a través de técnicos sanitarios, principalmente personal de enfermería, y hubo que esperar a la década de los 80 para que se consolidara como una carrera universitaria.

Nuevas tecnologías para la recuperación

Una de las técnicas más extendidas hoy en día es la diatermia, que genera calor profundo a través de una radiofrecuencia. Según Garcías, "es una técnica muy agradable" que ayuda a "mejorar esa oxigenación de los tejidos" y a relajar la tensión muscular. Sin embargo, advierte de que debe ser bien utilizada, ya que en fases tempranas de una lesión muscular no sería recomendable aplicarla con calor.

Otra tecnología que suena a ciencia ficción es el sistema superinductivo. Este avance "nos da un plus, un extra, ya que nos sirve para tratar lesiones óseas, que antes, manualmente, era imposible llegar a ellas", detalla el experto. Gracias a estos sistemas, lesiones como fisuras costales, fracturas o edemas óseos consolidan mucho antes, al tiempo que se genera analgesia al modular la percepción del dolor en el sistema nervioso.

Hay ciertas lesiones a las que no podemos llegar con las manos" Paco García Director clínica Gosálvez Rodríguez

Diagnóstico y fisioterapia invasiva

Para un tratamiento eficaz, es clave un buen diagnóstico. Por ello, cada vez más clínicas disponen de ecógrafos para valorar una lesión de forma inmediata. García subraya la importancia de "abordar la lesión cuanto antes", pero siempre realizando "una buena valoración previa a esa ecografía". Y advierte: "No podemos llegar y hacer la ecografía, echar la foto y decir, tenemos esto. Puede que el problema nos venga por otro sitio".

Dentro de las técnicas más avanzadas se encuentra la fisioterapia invasiva, que utiliza agujas y a menudo genera cierto recelo en los pacientes. El fisioterapeuta aclara que, aunque asusten, no son como las agujas para sacar sangre. De hecho, hay técnicas como la neuromodulación que "no duele, no genera dolor y nos da muy buenos resultados" en lesiones donde antes era difícil actuar. "Hay ciertas lesiones a las que no podemos llegar con las manos", insiste.

Agujas que asustan… pero no duelen

La fisioterapia invasiva sigue generando miedo entre los pacientes, aunque en muchos casos es clave para mejorar.

Punción seca

Neuromodulación

Electrólisis

Cuando hablamos de agujas, los pacientes se asustan, pero muchas técnicas no duelen” Paco García Director clínica Gosálvez Rodríguez

Por otro lado, la electrólisis sí es una técnica más molesta. Utiliza una corriente galvánica más intensa para generar una inflamación controlada que ayuda a regenerar tejidos dañados. Este proceso provoca que el paciente esté incómodo durante 48 o 72 horas, un periodo en el que "no debe ponerse hielo ni tomar antiinflamatorios" para permitir que el cuerpo complete el proceso regenerativo.

El ejercicio, la clave del éxito

Si al paciente no le mandamos una correcta programación de de ejercicios, el tratamiento se va a quedar corto" Paco García Director clínica Gosálvez Rodríguez

A pesar de todos los avances tecnológicos, Paco Garcías es tajante al afirmar que la base de una buena recuperación sigue siendo el ejercicio. "Por muchas técnicas que utilicemos, si al paciente no le mandamos una correcta programación de ejercicios, el tratamiento se va a quedar corto", sentencia. El trabajo en la clínica, que suele ser de una hora, debe complementarse con el compromiso del paciente en casa para asegurar que la recuperación sea completa y duradera.