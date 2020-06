La Diputación de Albacete y FEDA, ‘Codo con codo’ con el tejido productivo provincial

La sede de la Confederación de Empresarios de Albacete ha acogido este miércoles la presentación oficial de la iniciativa ‘Codo con codo con la provincia de Albacete’: un proyecto que nace de la colaboración entre la Diputación Provincial y la propia FEDA con el claro propósito de unir sinergias y de sumar sus esfuerzos para apoyar al tejido productivo de todo nuestro territorio, tal y como se han encargado de detallar los máximos responsables tanto de la institución provincial (Santi Cabañero) como de la Patronal albaceteña, (Artemio Pérez).

Una cita en la que el presidente provincial ha estado acompañado por el vicepresidente económico de la Diputación (Fran Valera) y que también ha reunido a representantes de Asociaciones integradas en la Confederación y de las entidades colaboradoras.

Mediante una campaña de promoción que abraza a todos los sectores de la economía provincial, el reto es sensibilizar cada vez más a la ciudadanía de lo importante que es su papel a la hora de la recuperación social y económica que ha de acometerse, desde la unión, para dejar atrás con garantías, fuertes y lo antes posible, las consecuencias que han derivado de la pandemia del COVID-19 que ha supuesto un golpe duro e inesperado para la economía, y que está determinando que empresas y profesionales se esmeren en adaptarse a la ‘nueva normalidad’.

Una misión que, como ambos protagonistas han subrayado, ha de llevarse a cabo ‘Codo con codo’, algo que esta campaña quiere convertir en mucho más que una nueva forma de saludarnos, haciendo de ello un modo de hacer las cosas por el que, indudablemente, ha de pasar esa reconstrucción que hay por delante.

Cabañero: “Del éxito de los grandes sectores productivos de nuestra tierra depende la mayor parte del éxito de todo aquello que nos hará avanzar o retroceder como provincia; ahora más que nunca, la unión hace la fuerza”

“Es un hecho que estamos en una situación muy compleja de abordar porque requiere de muchas cuestiones al mismo tiempo; por eso desde el primer momento cada vez que he tenido ocasión he dicho (y me consta que Artemio también) que esto iba a requerir (y va a requerir) de lo mejor de todos y de todas, e ir a una” ha afirmado Cabañero, que ha resaltado que “ahora más que nunca, la unión hace la fuerza”.

El presidente provincial ha resaltado que “toda la sociedad (también las Administraciones Públicas, porque éste es un momento vital, crucial, para lo público), estamos haciendo frente ya a esas otras crisis que vendrían inmediatamente después del primer envite de ésa primera, sanitaria (que, no lo olvidemos, no ha acabado)” y ha puesto en valor cómo “empresas y profesionales autónomos de prácticamente todos los sectores están también en una crisis económica que se prevé profunda, severa, mientras caminan junto al resto de la sociedad hacia una ‘nueva normalidad’ que (no sin esfuerzo colectivo) ha de cambiar muchas de las cosas que nos eran habituales antes de que todo esto nos sorprendiera”

Por ello, Cabañero ha incidido en su convicción de que apoyar a nuestros empresarios y nuestras empresarias es apoyar a los trabajadores y las trabajadoras, apoyar al conjunto de la sociedad”, subrayando que “en nuestra mano, la de todos y todas, está que esa ‘nueva normalidad’ sea incluso mejor que la anterior”, explicando que debe crearse desde la unión, sentando unas bases a medida de una sociedad justa, avanzada, responsable y 100% atractiva y productiva. Motivo por el que ha señalado que desde el Equipo de Gobierno de la Diputación no se dudó ni un instante en decir ‘sí’ a la propuesta de FEDA para liderar este proyecto tan importante y necesario para el tejido empresarial, “porque en su éxito va en juego la mayor parte del éxito de todo lo demás que nos hará avanzar o retroceder como provincia”, ha señalado.

Con esta acción la Casa Provincial quiere fortalecer su colaboración con las Asociaciones Empresariales y las distintas entidades que, como la Diputación de Albacete, confían plenamente en la fuerza del apoyo mutuo y de la defensa de los intereses comunes de la provincia.

Cabañero: “Todo va a salir bien; será duro, pero la intención común es, como estamos demostrando, la de ‘mojarnos’ de la mano y remar sin detenernos”

Por eso va a impulsar, de la mano de FEDA, esta campaña de promoción de los diferentes sectores productivos, con todas las Asociaciones que representan al tejido empresarial provincial y junto a entidades que comparten plenamente esa misma filosofía de unión de esfuerzos por un mismo objetivo. Así, a través de un mismo hilo conductor, ‘Codo con codo’, se promocionará y promoverá el consumo interno, concienciando a la ciudadanía de lo importante que es que, especialmente en estas circunstancias, intensifique ese apoyo que ya viene ofreciendo a su tierra: “Estoy convencido de que lo va a hacer, una vez más” ha asegurado Cabañero, que ha aprovechado para lanzar un claro mensaje a los empresarios y las empresarias.

“Todo va a salir bien, vamos a salir bien; será duro, pero la intención común es, como estamos demostrando, la de ‘mojarnos’ de la mano y remar sin detenernos” ha destacado, añadiendo varias cuestiones que le llevan a estar “convencido” de que, especialmente en la provincia de Albacete, todo va a salir bien: “Primero, porque nos vamos a esmerar en que así sea; segundo y fundamental, porque gozamos de la mejor ‘materia prima’, de las mejores empresas, de los mejores productos y de los mejores servicios, hablemos de lo que hablemos, y es hora de creérnoslo; y última y esencial: porque tenemos a la mejor ciudadanía posible y, estoy seguro de que nuestros paisanos y paisanas se van a volcar en poner en valor todos y cada uno de esos productos, servicios y empresas (porque, como se refleja en esta campaña, ayudando a quienes hay tras ello, nos estamos ayudando a nosotros mismos y a nosotras mismas)”.

En esa línea, ha destacado que hay que hacer uso de nuestros productos y servicios, de nuestras empresas; que “es momento de apoyar lo nuestro, de apoyarnos, porque solo así saldremos adelante antes y porque, además (y esto es también muy importante), porque consumiendo y apostando por lo nuestro, lo estamos haciendo por la calidad y por la excelencia, sin vuelta de hoja”, ha reiterado, subrayando que en la institución se tiene muy claro el mensaje y se irá con él hasta el final “‘Codo con codo’, porque no entendemos otra forma de hacer las cosas.”

Una iniciativa que “nace con la mejor de las voluntades de mucha gente y para mucha gente”

Por eso, al margen de este acuerdo, la Diputación va a volcarse en lo que resta del año con todo cuanto esté en su mano para que ese mensaje global cale, un mismo hilo conductor que se irá ‘sectorializando’ (con especial atención en sectores como el turístico, el agro-industrial y ae comercial) en el calendario que se ha fijado para esta iniciativa (con la que, en principio, se trabajará todo lo que resta de año) y con la que sus impulsores se han mostrado convencidos de que “la gente se familiarizará muy rápido”.

Cabañero ha agradecido públicamente a Artemio Pérez en nombre de todo su equipo el poner sobre la mesa de la Casa Provincial esta apuesta compartida que, ha repetido, “nace con la mejor de las voluntades de mucha gente y para mucha gente y con la que la Diputación suma y sumará con cuanto esté a su alcance, ‘codo con todo’”, ha concluido.

El secretario general de la Confederación Empresarial de la provincia de Albacete, Vicente García, ha sido el encargado de dar más detalles sobre los formatos en que la campaña llegará a la gente a través de los distintos soportes y a lo largo de los próximos meses, resultado de un briefing que FEDA presentó a las empresas integradas en la Asociación de Diseñadores de Albacete y entre cuyas propuestas la Confederación seleccionó la que mejor se adaptaba a la idea inicial.

Tal y como ha resaltado el presidente de la Confederación, Artemio Pérez, con una visión claramente positiva del complicado camino que queda por recorrer, ha resaltado lo valioso de esta acción común para “impulsar el consumo y dar respaldo a todos los sectores para que nadie se quede atrás, porque todos formamos parte de esto: empresas, pymes y autónomos luchando por la recuperación económica, y ciudadanía apoyándoles para que lo consigan; por eso es imprescindible consumir productos y servicios de nuestra provincia. Entre todos lo conseguiremos”, ha sentenciado.