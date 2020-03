Desde hoy puede solicitarse el Cheque Escolar para el curso 2020-2021

Las familias con hijos menores de 3 años que necesiten o quieran llevar a sus hijos a una escuela infantil privada pueden solicitar la ayuda municipal del Cheque Escolar para el curso 2020-2021 desde hoy y hasta el 23 de marzo.

El alcalde, Vicente Casañ, ha anunciado que el Equipo de Gobierno ha consignado una partida superior en los Presupuestos de 2020 para esta ayuda, en cumplimiento del punto 12 del Pacto de Gobierno suscrito entre Ciudadanos y PSOE. Partida se ha aumentado en 50.000 euros, hasta alcanzar los 500.000 euros.

El propósito del aumento de esta partida es poder atender todas las solicitudes desde el primer momento y evitar que se genere lista de espera y que haya familias que tengan que aguardar a que haya renuncias para percibir esta ayuda municipal.

El concejal de Educación ha pasado a detallar estas bases. Las solicitudes pueden presentarse en el Registro Municipal y, como novedad, por vía telemática con firma electrónica o certificado digital. “Es la primera vez que se podrá hacer por esta vía a través del enlace que dispone la página web del Ayuntamiento”, ha indicado el concejal.

La ayuda de Cheque Escolar se concederá para un periodo de nueve meses comprendido entre octubre de 2020 y junio de 2021. El mínimo de horas de escolarización de los niños que reciban esta ayuda es de 4 horas diarias y con el Cheque Escolar se cubrirán solo gastos de enseñanza, no otros servicios como pudiera ser el comedor escolar. No podrán recibir el Cheque Escolar quienes consigan una plaza en una escuela infantil pública o quienes reciban otra subvención para este mismo fin.

Habrá tres cuantías de ayuda, de 90, 60 y 40 euros, que se adjudicarán según el nivel económico de las familias. Así, para rentas per cápita de 0 a 7.000 euros, el Cheque Escolar a percibir será de 90 euros mensuales; entre los 7.000 y los 10.000 euros de renta per capita la ayuda será de 60 euros al mes y para rentas per cápita de más de 10.000 euros la ayuda será de 40 euros.

La renta máxima de la unidad familiar para tener derecho a la subvención será de 60.000 euros. Cabe recordar que situaciones como la discapacidad o la monoparentalidad, son tenidas en cuenta a la hora de calcular la renta per capita.

Además de estas novedades, este año se contempla una reserva para hijos de víctimas de violencia de género que se acojan a procesos formativos o laborales, serán casos derivados por el Centro Municipal de la Mujer y el Servicio de Acción Social.

Una vez que se publique la concesión de estas ayudas, los Cheques podrán recogerse en el Negociado de Educación, en la quinta planta, por trimestres. La no utilización durante dos meses sin justificación o la no recogida de los Cheques, será objeto de baja.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto hoy el plazo para solicitar un total de 1.700 plazas, en uno de los 38 Escuelas de Educación Infantil de los que dispone en la región, plazo que se extenderá hasta el 27 de marzo.

La administración autonómica dispone de un total de 3.000 plazas de las que el seis por ciento están reservadas a emergencia social.

El 60 por ciento de las plazas están subvencionadas, siendo gratuitas. El resto no superan los 180 euros al mes y varía según los ingresos de la unidad familiar.