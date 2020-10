Descubre las noticias del día con Alicia Martínez

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS NOTICIAS DEL DÍA EN LA PROVINCIA:

1. COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

La Compañía Nacional de Danza elige el Teatro Circo de Albacete para el preestreno de su nueva gira.

El Teatro Circo acogerá este sábado dos preestrenos a cargo de la Compañía Nacional de Danza, que en noviembre tendrán su estreno absoluto en el Teatro Real.

El Director de la compañía de danza ha anunciado que con ánimo de acercarse al gran público y en especial a los alumnos de danza, mañana retransmitirán a través de las redes sociales de la Compañía Nacional de Danza y del Teatro Circo, dos de sus clases, será a la 15.00 horas la primera y a las 16.00 horas la segunda.

2. BIBLIOTICAS MUNICIPALES ABREN SUS PUERTAS

Las bibliotecas municipales de los Centros Socioculturales abren sus puertas hoy.

Las bibliotecas que se encuentran en los Centros Socioculturales de la ciudad y de las pedanías abrirán, coincidiendo con la reapertura al público de estas instalaciones.

También entra en vigor el horario ordinario, en las bibliotecas de los centros socioculturales de Ensanche, El Pilar, Industria, Parque Sur, Hospital San Pablo y de la Casa de la Cultura ‘José Saramago’ su horario de apertura queda fijado de lunes a viernes, entre las 11.00 y las 14.00 horas, por la mañana, y entre las 16.30 y las 20.00 horas, por la tarde.

Las bibliotecas de Hermanos Falcó, Polígono San Antón y de las pedanías de Argamasón, El Salobral, Santa Ana y Tinajeros abrirán sus puertas entre las 16.00 horas y las 20.00 horas, también de lunes a viernes.

En lo que concierne a la biblioteca de los Depósitos del Sol, permanecerá abierta, con un horario, de 8.30 a 14.00 horas y entre las 16.00 y las 21.30 horas.

3. ASPRONA

A pesar de las circunstancias tan especiales que vivimos, ASPRONA, mantiene la atención a sus usuarios y sobre todo el empleo.

A punto de cumplir 58 años en unos días, esta Asociación que trabaja con el mundo de la discapacidad, atiende anualmente a 1630 usuarios y da empleo a más de 600 trabajadores, una realidad incontestable tal y como afirma Lucio Gómez, su presidente.

En la última Asamblea anual, la Junta directiva de ASPRONA ha tenido que presentar unas cuentas con 221.000 euros de déficit, consecuencia de la subida del salario minimo interprofesional y la aplicación del último convenio y no a una mala gestión.

Para este 2020 en el que echarán en falta más de 300.000 euros de recursos atípicos como tómbolas o la mismísima corrida de toros, en los próximos días lanzarán una campaña virtual solidaria para el último trimestre del año con la que esperan la habitual implicación de la sociedad albaceteña.

4. EL PP DENUNCIA EL TÁNDEM “CASAÑ- SÁEZ”

El Partido Popular denuncia la dejadez del tándem “Casañ- Sáez” por el retraso de más de un año y medio en la construcción el Centro Sociocultural del barrio Cañicas – Imaginalia

Llanos Navarro ha recordado que el anterior gobierno del Partido Popular doto con una partida presupuestaria de 800.000 euros en el presupuesto del año 2018 para la construcción del nuevo centro sociocultural del barrio.

Este contrato de redacción de proyecto se formalizo el 4 de abril del año 2019. Asegura que transcurrido ya un año y medio desde la adjudicación

del proyecto, no solo no se han empezado las obras, si no que ni tan siquiera se ha iniciado el procedimiento de licitación el contrato de ejecución de obra.

5. DATOS COVID

55 CONTAGIOS (1+)

Hospitalizados

Albacete 51 (2-) (39 en el Hospital de Albacete, 6 en el Hospital de Villarrobledo y 6 en el Hospital de Hellín)

2 en UCI (=)

2 fallecimientos