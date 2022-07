Dámaso y San Fermín

Hoy 14 de julio se cumplen 40 años de la faena de Dámaso González al toro Tramposo de Miura, en el cierre de la Feria del Toro de Pamplona de 1982. Aquella tarde fue el Rey del Temple, y no el vino, quien emborrachara a toda la plaza con su trasteo al excelente morlaco de la ganadería sevillana, que sería premiado con la vuelta al ruedo. Unánimemente considerada la faena de la feria, de no haber marrado con los aceros de seguro hubiera obtenido el albaceteño los máximos trofeos, hito que ya consiguiera en 1971 con un toro del Conde de la Corte, de nombre Olivino, para el que también asomó el pañuelo azul. Y un rabo más sumaría en la feria de 1972 del toro Pompón, de la ganadería de César Moreno, tras haber desorejado a su hermano Caprichoso aquella misma tarde y a un Matayernos de Samuel en la víspera.



Dámaso se erigió en ídolo absoluto de las peñas con su propuesta de valor y temple. No siempre acompañó el ganado y también hubo actuaciones más sombrías a lo largo de la década de los 70 y 80, donde fue uno de los nombres habituales a la hora de confeccionar el abono pamplonés, generalmente haciendo doblete y sin volver la cara a todo tipo de encastes. Hasta 1994, en total serían 30 paseíllos en sanfermines del maestro de la Calle de la Cruz, a los que hay que añadir uno adicional en septiembre de 1992 y un festival en 1974 homenaje a un mozo fallecido en el encierro.