El próximo domingo, 8 de noviembre, la ONCE hará que los osseños y las osseñas lleguen a todos los rincones del país, haciendo de las gentes de Ossa de Montiel protagonistas de una nueva entrega de la serie de cupones dedicados a los gentilicios.

Un Cupón, por ello, tremendamente especial para el conjunto de la provincia y que este martes ha sido presentado formalmente en la Diputación de Albacete, con la diputada, Pilar Sierra, ejerciendo de anfitriona en un acto que ha compartido junto al director de la ONCE en Albacete, Javier Álvaro; la consejera territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Pepa García; y el alcalde de Ossa de Montiel, Alejandro Chillerón, a quienes ha agradecido tanto su presencia en la Casa Provincial como el motivo que les ha traído a la misma.

Sierra ha incidido, sobre todo, en subrayar “el formidable trabajo que la ONCE, a través de sus cupones, hace por dar a conocer el patrimonio, la historia, los recursos de todo tipo, y las gentes que conforman nuestro país en cada rincón del territorio, de forma ágil, directa y tremendamente beneficiosa” y, muy especialmente, ha agradecido a Javier y a Pepa “que tengan presente siempre a la provincia de Albacete en ese objetivo, y que se conviertan en un altavoz, en un escaparate maravilloso para lo nuestro (que es mucho, y que es muy bueno)”.

Así, la diputada ha enumerado cómo, en los últimos años, hemos visto a través de los cupones, retazos muy especiales de nuestra provincia llegar a toda España, caso (entre otros) de Liétor, Bienservida, Madrigueras, El Bonillo, Villarrobledo, así como de numerosos emblemas de propia capital de provincia, Albacete.

“Este próximo 8 de noviembre volverá a ocurrir de la mano de Ossa, de sus osseños y osseñas; y he de decir que, si bien todas son magníficas (y son grandes ideas fruto de un gran trabajo tras todas ellas), ésta serie dedicada a los gentilicios me parece, además, preciosa: pocas cosas puede haber más identificativas 100% de un lugar (y que más aúnen y enorgullezcan al colectivo) que el nombre que les hace compartir tierra y vida, sentir el arraigo…”, ha incidido Sierra.

La diputada ha recordado que los osseños y osseñas han hecho, a lo largo de la historia, que su pueblo sea lo que hoy es: “una de las grandes ‘joyas’ que tenemos en la provincia de Albacete, en nuestra querida comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel , en plena ruta del Quijote y, cómo no, parte de un enclave privilegiado y de deleite para los sentidos como es el Parque Natural Lagunas de Ruidera”.

El próximo 8 de noviembre, 5’5 millones de Cupones de la ONCE van a hablar a todo el territorio nacional de esos paisanos y esas paisanas lo que, ha afirmado Pilar Sierra, es “un enorme orgullo para toda la provincia (que agradecemos, además, a esos más de 19.000 agentes de la propia ONCE que serán encargados de su distribución por todos los rincones)”.

Al ser un cupón de domingo, se corresponde con ‘El Sueldazo’, que supone que el primer premio sean 300.000 € (y 5.000 € al mes durante 20 años) a las 5 cifras y serie. “Para esa persona, a buen seguro, los osseños y osseñas serán inolvidables… Ojalá ese premio (o cualquiera de los otros que habrá en ese sorteo) se quede en la provincia: animo a todo el mundo a hacerse con su cupón del 8 de noviembre, a guardarlo como un bonito recuerdo de nuestra tierra. Y, lo más importante de todo esto, que no olvidemos la tremenda labor social a la que estaremos contribuyendo, con la firma de la ONCE: un garante de compromiso, de colaboración y de lucha por la igualdad de derechos para su colectivo, que más que nunca (en este marco de pandemia tan duro para todos y todas), precisa de la unión y la colaboración de la sociedad” ha destacado, reiterando en nombre del presidente, Santi Cabañero y del conjunto de la Corporación Provincial, el agradecimiento a la Organización Nacional de Ciegos de España por su implicación con esta tierra, su cercanía y colaboración mutua con esta Casa”.

Javier Álvaro: “Este Cupón es la mejor muestra de la inclusión social gracias a la acción solidaria de la gente, algo que hay que agradecer a los albacetenses que se acercan a los 152 vendedores de la provincia cada día para adquirir su juego”

Precisamente el director de la ONCE en Albacete, Javier Álvaro, ha destacado su orgullo por “presentar (y casi inaugurar) la colección de ‘Gentilicios Singulares’ (de 52 Cupones), con la que la ONCE quiere difundir el valor cultural que tenemos en nuestro país; en este caso, hemos elegido Ossa, para dar sus gentes (y todos sus recursos) a conocer por todo el país mediante un Cupón: un ‘trocito’ de papel que vale muchísimo; desde hace 82 años, por toda la geografía nacional vamos creando empleo (en estos momentos tan complicados, seguimos siendo el cuarto empleador de España gracias a la labor que realizan nuestros compañeros y nuestras compañeras por toda la geografía)”, ha explicado.

Javier ha deseado, además, que el premio de ese 8 de noviembre tan especial para esta tierra “se quede en la provincia”, como ha sucedido en otras muchas ocasiones ya que “nuestra población es solidaria”, ha asegurado, señalando que “este Cupón es la mejor muestra de la inclusión social gracias a la acción solidaria de la gente, algo que hay que agradecer a los albacetenses que se acercan a los 152 vendedores de la provincia cada día para adquirir su Cupón, su Rasca o el Juego activo que, para nosotros, es imprescindible para labores de todo tipo que llevamos a cabo (incluida la animación sociocultural, la mejora de la accesibilidad, entre otras)”.

Alejandro Chillerón: “En las circunstancias que estamos viviendo tan complicadas a nivel nacional, creo que hacen falta detalles como éste, motivos como éste, que nos hagan sentirnos orgullosos y colaborar”

Por su parte, el alcalde de Ossa de Montiel, Alejando Chillerón, ha afirmado que este importante gesto “va a ayudar a la localidad, promocionando el turismo, nuestra riqueza, nuestras tierras, nuestros productos, nuestra gente… y, que a la vez, el resto d la sociedad sea copartícipe de una ayuda para la ONCE (como es su labor social)... pues es una simbiosis que no podría resultar mejor; cuando Javier me llamó para decírmelo, fue una gran noticia para todo el pueblo; además, en las circunstancias que estamos viviendo tan complicadas a nivel nacional, creo que hacen falta detalles como éste, motivos como éste, que nos hagan sentirnos orgullosos y colaborar… El que la ONCE lleve el nombre de Ossa de Montiel por toda España… es un orgullo”, ha concluido, antes de recibir de manos del director de la ONCE el cuadro que servirá en la localidad de recuerdo de este momento más allá de ese, ya muy esperado, 8 de noviembre.