La cuesta de enero en C-La Mancha para los jóvenes es mucho más empinada que en otras comunidades

La secretaria general de CCOO en Albacete, Carmen Juste, junto a Esther Gómez García, en representación de Jóvenes de CCOO Albacete, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la campaña promovida por el grupo de jóvenes de CCOO “ La cuesta de enero nos dura hasta diciembre” para poner freno a los altos índices de temporalidad y parcialidad en las contrataciones que sufre el colectivo, consecuencia de la crisis económica, de las políticas llevadas a cabo en los últimos años y de la reforma laboral.

Juste ha indicado que la campaña persigue hacer una foto del ámbito del empleo juvenil para trabajar en él y mejorar la situación que ha calificado de “precariedad laboral, temporalidad, paro y contratos a tiempo parcial que al final son completas y sin retribuir que conllevan a una emancipación tardía. Una situación de precariedad laboral que hoy se ha visto reflejada en la representante del grupo de Jóvenes de CCOO Albacete, Esther Gómez; una joven de 24 años, graduada en educación social y que actualmente trabaja en una empresa de comida rápida cobrando 5 €/hora con unas condiciones laborales precarias.

Según datos de la agencia tributaria, a fecha de diciembre, Juste ha destacado que el salario medio de los jóvenes en Castilla-La Mancha “los menores de 26 años percibieron un salario medio de 9.212 €/ año y los jóvenes de entre 26 y 35 años de 15.876 €/ año. Hay una gran diferencia con los jóvenes menores de 26 años que emigraron a otras comunidades autónomas, sobre todo a Madrid con un salario medio de 14.043 euros al año. Los que se fueron mejoraron su salario un 35% con respecto a los que se quedaron. Un dato importante, que va muy enlazado con esta campaña porque la cuesta de enero, aquí en Castilla-La Mancha para los jóvenes es mucho más empinada que en otras comunidades autónomas”.

“Salarios bajos, difícil acceso al empleo, trabajo precario, contratos eventuales; jóvenes que quieren independizarse y no pueden, que tienen un difícil acceso a la vivienda y tienen dificultades para tener un proyecto de vida estable como el que necesitamos todas las personas. Esta es una realidad, esta su realidad. La realidad de los jóvenes aquí en Castilla-La Mancha y especialmente en Albacete, donde sabéis que las circunstancias del empleo son peores que en el resto de Castilla-La Mancha”. Así mismo, Juste ha criticado que desde un sector tan importante como el de los empresarios se ha llegado a decir que la subida del SMI perjudicaba, empeoraba y destruía el empleo. “Esto no ha sido así porque en el 2019 ha habido una subida del salario mínimo y sin embargo la afiliación a la seguridad social ha subido. Por lo tanto, la subida de salario que anuncia el gobierno va a ser muy importante para el sector de los jóvenes porque tienen un salarios muy bajos y va a influir directamente sobre ellos”.

“CCOO queremos seguir reivindicando políticas activas de empleo que generen y mejoren el empleo y la calidad del empleo de los jóvenes y esto lo tienen que hacer las administraciones públicas, pero también queremos pedir valentía a los empresarios para que contraten a más jóvenes .Vamos a seguir pidiendo al gobierno de la nación que cuanto antes derogue esa reforma laboral que fue tan nefasta para el empleo y para las personas trabajadoras y sobre todo para los jóvenes que hoy son o pueden ser una generación perdida. Por lo tanto, es necesario tomar medidas que hagan que nuestros jóvenes puedan quedarse en Castilla-La Mancha y tengan una mejor expectativa de empleo y futuro”.

Por su parte, Gómez ha explicado que el lema de la campaña “la cuesta de enero nos dura hasta diciembre” se ha creado para dar visibilidad a la situación de precariedad que “los jóvenes sufren no sólo en enero sino durante todo el año. Unas condiciones de vida a las que estamos abocados que nos imposibilitan totalmente tener un proyecto de vida a largo plazo debido a una realidad salarial y laboral marcada por la precariedad”.

Gómez, también ha facilitado los datos sobre las contrataciones laborales indefinidas realizadas en Castilla-La Mancha en el mes de diciembre (194 hombres y 125 mujeres); y en contrataciones temporales (9061 hombres y 5390 mujeres). En ese mismo mes, la conversión de eventuales a indefinidos (187 hombres y 135 mujeres) “datos que nos muestran las condiciones de vida de la juventud trabajadora que se han visto marcadas por la precariedad, con una grave consecuencia: la imposibilidad de tener un proyecto de vida. Nuestro destino está sellado desde la salida el mercado laboral; un mercado laboral definido por los bajos salarios y las jornadas interminables”

“La temporalidad y la parcialidad siguen siendo la tónica en nuestros contratos, convirtiendo la emancipación de la vivienda familiar en misión imposible. El desorbitado precio de los alquileres nos impide el acceso a la vivienda, y ha generado que en nuestro país el 81% de los jóvenes menores de 30 años no podamos independizarnos, ya que un alquiler supone el 94 % de nuestro salario medio”.

“Jóvenes de CCOO en Albacete queremos denunciar esta dramática situación, porque nuestra “cuesta de enero” dura doce meses, y porque estamos hartos y hartas de no poder decidir sobre nuestras vidas. No podemos asumir la precariedad como norma. Exigimos medidas que limiten los altísimos precios de la vivienda y los suministros básicos, acompañadas de cambios en la legislación laboral que nos permitan salir de este pozo de precariedad. Pero los cambios no vendrán solos, y necesitamos organizarnos en nuestros centros de trabajo para luchar contra los abusos que sufrimos la juventud trabajadora, porque solo trabajando unidas construiremos el futuro digno que merecemos” ha concluido Gómez.