Cristo de Medinaceli de Albacete: un besapiés desde la distancia

Desde las siete de la mañana la Parroquia de los Franciscanos está abierta a todo aquel que quiera visitar, como cada primer viernes del mes de marzo, al Cristo de Medinaceli. Una talla muy venerada entre los albaceteños y visitantes de la provincia.

Este año ha surgido una polémica social y sanitaria algo que también ha afectado a la Iglesia y en este caso, a sus actos. Ante la alarma social por el coronavirus la Hermandad Esclavitud Cristo de Medinaceli ha tenido que tomar medidas preventivas para evitar el posible contagio pero, el besapiés sigue celebrándose.

Quizás han sido los rumores sobre si se celebraría o no, el freno a los miles de devotos que siempre han llegado a las puertas de la Parroquia para ver al Cristo, algo que este año no ha ocurrido. Hemos estado con Julián Campos Presidente y Hermano Mayor del Cristo de Medinaceli, nos ha contado que "en 42 años nunca se había restringido poder besar al Cristo", también se rumoreó que no habría besapiés y esto "se esta notando en la afluencia casi en un 50%" aunque la gente "va viniendo porque la gente que ya ha estado está detallando que sí hay besapiés".

Medidas y besapiés

Este año se ha tomado la determinación de no besar la imagen, por ello se ha instalado un cristal que abarca desde mitad de la talla del Cristo hasta sus pies. Julián Campos ha detallado que "el besapiés se está haciendo sin tocar la imagen y sin besar el pie del Cristo" como única medida de prevención.

Los albaceteños están de acuerdo y "respetando mucho estas medidas" además "no ha dicho nadie nada, estamos asombrados como se inclinaba la gente y todos lo han aceptado".

Las medidas han sido acatadas y Julián se puso en contacto con presidentes de hermandades de "Valencia, Castellón, Bilbao o Madrid y todos hemos llegado a la misma fórmula, evitar tocar el Cristo".

La iglesia mantendrá abiertas su puertas hasta las 12 de la noche, y a las 20.00 horas se oficiará una misa en la Parroquia.