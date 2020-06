El Cristo del Sahúco vuelve a Peñas de San Pedro sin sus cientos de andarines

Sin sus cientos de andarines llevándolo en volandas. Sin ver un manto blanco y matices rojos correr por la estrecha carretera y sin poder escuchar entre sus sus vítores el tradicional 'Viva el Santísimo Cristo del Sahúco, viva su Santísima Madre, viva el acompañamiento, ¡Palmas gandules!'. Sin poder coger un romero y ponerlo en el fajín. Porque hoy entre la aldea del Sahúco y Peñas reinará el vacío.

Esta es la imagen que deja este lunes de Pentecostés tan atípico pero como manda la tradición, hoy se debe la vuelta del Santísimo Cristo del Sahúco a Peñas de San Pedro donde estará hasta el próximo 28 de agosto.

Hoy sería para Peñas de San Pedro y sus vecinos un día grande, al igual que para centenares de devotos de pueblos vecinos y del resto de la provincia que esperan con devoción en la cruz, la llegada a la carrera de su Cristo y el encuentro con su madre. Pero este año no podrá ser así.

Juan Ángel González tiene 52 años y lleva desde los 11 años acompañando al Cristo del Sahúco. Nos comentaba que "hoy es un día triste porque es algo que nadie esperaba y nos ha caído como un jarro de agua fría. Algo tan aferrado y decir que no vamos a hacerlo, nos descoloca". La esperanza de que las fases de desescalada evolucionaran y se pudiera hacer de otra manera estaba ahí pero lamentablamente, no ha podido ser.

Juan Ángel asegura que en el día de hoy "tendré a mi Cristo en mente, intentaré correr mentalmente y estar con él. No podrá ser con el sudor y el sonido del resto de andarines pero si estará presente en casa" además nos contaba que nunca he esperado al cristo en la cruz y que desde los 11 años "siempre he estado inmerso en el grupo de andarines, por lo tanto verlo desde fuera viendolo venir de esta manera tan extraña, prefiero no tener ese recuerdo".

Por su parte, Antonio Serrano como alcalde de Peñas de San Pedro añadía que es "uno de los días más esperados y no poder celebrar la romería es un duro revés". Han intentado esperar hasta el último momento y ver otras alternativas, como por ejemplo "haber escoltado al Cristo que iría subido en una plataforma y con voluntarios de Protección Civil a su alrededor para que una vez llegado al pueblo, pudiese dar una vuelta por las calles" pero ante la evolución de la pandemia y las fases, finalmente no dieron el visto bueno a esta alternativa.

La única opción ha sido trasladarlo de maner discreta con un vehículo del Ayuntamiento y esta tarde habrá dos misas "una a las 19.00 horas y a las 20.15 horas y a partir de mañana todos los días ya que el Cristo como manda la tradición, estará en Peñas hasta el 28 de agosto". Ya está la imagen en Peñas de San Pedro y los devotos podrán ir a rezarle a la Iglesia.

La mirada puesta en agosto

El 28 de agosto la imagen vuelve a su santuario a la aldea del Sahúco, el alcalde no se atreve hacer un pronóstico sobre si podrá volver la romería a su normalidad pero como asegura "habrá dos opciones: o volver a la tradición porque la ley lo permita o del mismo modo, de manera discreta volver a su santuario".

Hoy la emoción está a flor de piel. Quien siente la veneración al Cristo del Sahúco hoy estará desde casa llevándolo en el recuerdo.