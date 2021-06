Cristina necesita para respirar una máquina averiada hace dos meses en el Hospital de Albacete

Es un relato que nos ha estremecido y que nos ha hecho saber Dolores Carcelén, la colaboradora de opinión en COPE Albacete y redactora jefe de Diario Sanitario. Pulsando aquí tienes la noticia completa en la que conocemos la odisea que está viviendo Cristina, a quien le gustaría contarla en primera persona, pero cada vez que habla, se ahoga.

Esta es la carta que la propia paciente hizo llegar a Dolores hace unos días:

"Mi nombre es Cristina. El día 25 de marzo de 2021 ingresé en la UCI del Hospital Universitario de Ciudad Real. Di positivo en COVID-19; tenía neumonía bilateral y estaba en coma diabético. Mi estado era muy crítico y estuve entre la vida y la muerte durante mucho tiempo. Trece días después de mi ingreso se me tuvo que realizar una traqueotomía y poco a poco mejoré. Me subieron a planta en varias ocasiones, pero volví a empeorar y regresé a la UCI. Allí estuve en total 43 días.

Después de dar negativo en COVID-19, me llevaron a planta, pero mi estado de salud no mejoraba. Aún no me habían retirado la cánula de la traqueotomía y pasaba los días con una constante sensación de disnea, hasta que finalmente regresé a la UCI.

Audio









Se me comunicó que tenía una estenosis traqueal y se me remitió al servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de Albacete, donde me atendió un estupendo equipo de profesionales.

https://twitter.com/CrisSnape/status/1403301659904778245?s=08





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras la primera intervención, fui sometida en dos ocasiones al tratamiento con láser, notando una gran mejoría. Mi luz traqueal llegó a ser del 80% y sentí que estaba a punto de llegar al fin del camino. Sin embargo, durante la última intervención se estropeó el láser y desde entonces no he podido volver a tratarme. Esto ocurrió el 24 de abril, hace casi dos meses. En las revisiones posteriores, mi luz traqueal ha vuelto a disminuir hasta el 60%, así que mi calidad de vida ha empeorado nuevamente".

Derivada a un hospital madrileño

Fuentes del SESCAM consultadas por COPE Albacete, nos confirman que después de casi dos meses no operativa, finalmente esa máquina estropeada tendrá que ser sustituida por una nueva, por lo que se ha iniciado el procedimiento para la compra, un proceso que ha de cumplir con todos los trámites administrativos y que se puede dilatar en el tiempo, por lo que a Cristina, y a otros pacientes urgentes como ella, se les tiene que derivar a otros hospitales fuera de la comunidad autónoma. En el caso que nos ocupa, y tal y como confirma la propia paciente, será en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid donde tenga que ser tratada.