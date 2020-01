Conoce los detalles del eclipse prenumbral de esta noche

Apenas han pasado 10 días del comienzo de este nuevo año 2020 y los fenómenos del universo ya nos regalan un primer eclipse. Será un eclipse penumbral de luna. Te preguntarás que es exactamente, bien, según los detalles que la Asociación Astronómica Alba 5 de Albacete ha hecho a nuestros micrófonos de COPE Albacete, este fenómeno se caracteriza por el proceso en el que "la luna se sumerge en la sombra penumbral de la tierra, pudiéndose apreciar una bajada en la intensidad de su brillo, adquiriendo un color como de ceniza". Dicho de otro modo, "ocurre cuando hay una alineación perfecta entre El Sol, La Tierra y La Luna, de manera que la sombra de La Tierra se refleja en el espacio y la luna al pasar por ahí, oscurece. Justo en el momento cuando la luna pasa por la zona de penumbra se produce este eclipse".

Tienes que tener en cuenta que este fenómeno no es muy espectacular ni fácilmente apreciable, si es cierto que se puede seguir a simple vista y sin aparatos. Desde la Asociación Alba-5 no se realizará seguimiento del mismo ya que no se podrá apenas apreciar. Según Javier Mañas miembro de la Asociación Alba 5 "es observable, la luna sale con el eclipse iniciado. Pero este eclipse no supone un oscurecimiento muy apreciable como ocurre en los eclipses totales", Mañas también ha añadido que podrás apreciarlo por que "pasa de ser el brillo de luna llena a un brillo más distante".

El Observatorio Astronómico Nacional ha informado que este eclipse penumbral de Luna será visible en Europa, África, Asia y Oceanía y por lo tanto, también será algo visible en España.

Esta previsto que el inicio del eclipse de penumbra comience a las 18.07 y terminará a las 21.09 .Será a las 20.00 cuando el eclipse está en su máximo apogeo, cuando se pueda ver la Luna un poco oscurecida.

Eclipses en 2020

Este año viene cargado de algún que otro eclipse, según Javier Mañas habrá dos eclipses iguales, con las mismas características. Serán los próximos 5 de junio y 5 de julio de 2020.