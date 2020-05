Cerca de una veintena de funcionarios de la prisión provincial afectados por COVID19

Desde el sindicato CCOO, su delegado en la prisión provincial de "La Torrecica", Juan Fulgencio Fernandez, ha asegurado en declaraciones a COPE que entre los funcionarios hay 17 afectados por COVID19, y 9 más se encuentran en cuarentena."Diecisiete trabajadores de la prisión han dado positivo y nueve están en cuarentena esperando que se les haga la prueba.

No obstante,ninguno de los internos de la prisión han mostrado sintomas de contagio, y es por eso, asegura el delegado de CCOO que temen por ellos, ya que no se les están dando equipos de protección y no se les realizan los test. "El acceso a las pruebas PCR es muy restringido y no se le hace a todo el personal que hace la cuarentena.

Por ello, piden la realización de test rápidos serológicos para conocer el nivel real de penetración del virus y detectar con anticipación posibles brotes epidémicos.