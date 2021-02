Castilla-La Mancha contará en breve con una pionera ley para frenar la despoblación

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su sesión de esta semana el anteproyecto de ley contra la Despoblación, una norma pionera cuyo trámite arrancó hace un año en el marco de un Pacto Regional a todos los niveles y que afronta ahora y tras diez procesos de participación una recta final que le llevará a su remisión a las Cortes regionales para iniciar los últimos pasos de cara a que sea una realidad.

La principal novedad son las medidas fiscales en lo que afecta al tramo autonómico del IRPF y en los impuestos cedidos.

Se plantea una desgravación de hasta el 25% de la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas para las personas que tengan estancia efectiva en estas zonas despobladas; y desgravación del 10% en la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda.

Con la combinación de estas dos desgravaciones, las personas que se quieran ir a vivir a estos municipios no pagarán impuestos a la Comunidad Autónoma, según avanzó el vicepresidente del Gobierno Regional, José Luis Martínez Guijarro. “Las personas que se vayan a vivir a pueblos despoblados no pagarán prácticamente impuestos a la región", así como desgravaciones en transmisiones patrimoniales para que, a la hora de comprar vivienda o locales, se reduzca a la mitad esta tasa.

También se reduce a la mitad el impuesto de actos jurídicos documentados, de manera que se facilitará la implantación de empresas en el mundo rural.

600 MILLONES ENTRE APORTACIÓN Y BONIFICACIONES

Según el vicepresidente del Gobierno regional, se trata de "una ley ambiciosa que incorpora medidas novedosas y que va acompañada de una memoria económica que supone que durante este periodo de programación de la UE se vayan a destinar cerca de 600 millones de euros a implementar sus medidas", tanto desde la puesta en marcha de nuevos programas como en cuanto a la repercusión presupuestaria de las medidas fiscales.

Será la primera vez que se usen medidas fiscales para frenar la despoblación y hay un total de 75 artículos incluidos en siete títulos, con cuatro disposiciones adicionales y nueve finales, incorporando conceptos novedosos desde lo legislativo, como el de 'Impacto Demográfico', que exigirá que todas las decisiones estratégicas tengan que contemplar cómo se van a desarrollar en zonas afectadas.

Otro concepto, 'Estancia Efectiva', establece medidas de apoyo a familias que viven en los pueblos, con empadronamiento en localidades afectadas donde tengan su tarjeta sanitaria o donde estén escolarizados los menores.

CUATRO ZONAS DISTINTAS SEGÚN POBLACIÓN

El texto de esta norma establece una zonificación según parámetros europeos para la clasificación en cinco zonas distintas. Así, la ley habla de Zonas de Despoblación Extrema cuando hay menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado; Zonas de Intensa Despoblación si presentan entre 8 y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado; Zonas en Riesgo si la tasa oscila entre 12,5 y 20; Zonas Intermedias en el caso de que cuenten con entre 20 y 50; y Zonas Periurbanas si son más de 50 los habitantes que viven por kilómetro cuadrado.

La futura ley vela por garantizar la prestación de Servicios Públicos con una serie de medidas para garantizar que los ciudadanos que viven en estas zonas pueden acceder a ellos en condiciones similares del resto de municipios.

EDUCACIÓN SUPERIOR FINANCIADA Y URGENCIAS A 30 MINUTOS

Se incluye el acceso a la educación pública, garantizando colegios donde haya al menos 4 niños; programas de Formación Profesional adaptados a la realidad de las comarcas; y un contrato programa para financiar enseñanzas no obligatorias para los jóvenes, para evitar así que se abandonen los pueblos para buscar la educación a través de este compromiso.

Se garantiza el acceso a la Sanidad, incrementando servicios de Atención Primaria gracias a la evolución de la tecnología; garantizando acceso a servicio de Urgencias en 30 minutos; y facilitando el acceso a oficinas de Farmacia en estas zonas, a implementar con los colegios profesionales.

Se quieren blindar también los servicios sociales, para lo que se garantizará la teleasistencia avanzada para mayores de 70 años para asegurar estos cuidados en su propio domicilio. Cuando no puedan mantenerse en sus domicilios, se garantizan centros residenciales a 40 kilómetros dentro de la propia comarca. Además, se incluye un programa de atención específico a personas con discapacidad que residan en zonas despobladas.

Otro eje de esta ley es el servicio de transporte a la demanda para conectar a las cabeceras de comarca con todas las localidades y mejorar la prestación de servicios esenciales.

40% MÁS DE AYUDA A LAS EMPRESAS QUE SE INSTALEN

En cuanto a la cohesión económica, se establecen medidas de apoyo a las empresas que se instalen en las zonas despobladas a raíz de los criterios ITI. Así, las empresas que se ubiquen en zonas afectadas, tendrán hasta un 40% de ayuda adicional por instalarse en estos territorios.

Hay también planteamientos para sectores tradiciones en estas zonas, como la Agricultura, la Ganadería o el Sector Forestal, y se apostará por la bioeconomía y la innovación.

Otro compromiso es garantizar el acceso a servicios financieros, lo cual también mejorará la instalación de empresas. Para ello, habrá 10 millones de euros de salida como motor financiero que buscarán aportaciones de otras administraciones y de los propios bancos para garantizar la financiación a las empresas que apuesten por estas zonas.

Sobre cohesión social, se fomentará la conciliación con atención a niños de 0 a 3 años; y se contemplan medidas para poder acceder a viviendas en buenas condiciones de habitabilidad. Para ello, habrá un programa específico de rehabilitación de viviendas para poner a punto a aquellos inmuebles que ya existen en los pueblos.

Medidas para facilitar el acceso a la cultura, al ocio responsable y a los medios de comunicación son otros de los mimbres de la ley; a los que se suman la garantía de acceso a fibra óptica y 5G en toda la región.

El proceso ha sido largo y en la elaboración han participado organizaciones agrarias, mujeres rurales, o sindicatos,entre otros sectores sociales, tras el debate impulsado desde la Federación de Municipios y Provincias, hace ya un año.

Desde COPE hemos recavado la opinión de CCOO, UPA y ASAJA, pero también de la alcaldesa de uno de los pueblos con menos habitantes de la provincia, como es Casas de Lázaro, que pese a las dificultades generadas por el COVID19, ha revertido la tendencia, incrementando su población de hecho.

Las organizaciones agrarias, insisten en la potenciación del sector agrario, en la voluntad política y el presupuesto necesario para facilitar la movilidad de los habitantes de estos pueblos, acercar los servicios, las comunicaciones y la conectividad a Internet, como necesidades básicas para asentar la población en el territorio. (AUDIO ASAJA- UPA)

Desde CCOO, su secretario regional Paco de la Rosa considera positivas las medidas adelantadas por el Gobierno regional, como los incentivos fiscales para vivir y trabajar en zonas rurales o la garantía de servicios a una

determinada distancia. De la Rosa, defiende “romper el círculo perverso de que la gente no vive en los pueblos porque no hay servicios, y no hay servicios en los pueblos porque no vive gente”. (AUDIO Paco de La Rosa)

No hay mal que por bien no venga

Curiosamente con la dichosa “pandemia”, este fenómeno de la despoblación se ha revertido en algunas localidades con buenas comunicaciones y relativa cercanía con la capital, en las que durante 2020 los residentes han aumentado, como es el caso de Casas de Lázaro, a media hora de Albacete, en las que según nos cuenta su alcaldesa, María Eugenia Cuartero, desde que empezaron los confinamientos el número de habitantes ha crecido.

En esta localidad serrana, no carecen de buenas comunicaciones, conectividad a internet, que además se está reforzando, y sobre todo aire puro e inexistencia de contagios. “Todas las casas en venta de la localidad se han vendido y las que se alquilaban, también han sido ocupadas por personas que desde la capital se han trasladado a la localidad por sus encantos, tranquilidad y salubridad.(AUDIO-Mª Eugenia Cuartero)

Según el Padron 2020, la provincia de Albacete tiene ocho municipios con población por encima de los 5.000 habitantes y 79 pueblos por debajo de los 5.000.