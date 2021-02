Casañ, se defiende: "Mi nombre merece el respeto de una persona honrada. No todo vale en política"

El alcalde de Albacete, Vicente Casañ, se ha defendido de las acusaciones periodísticas de haber contratado irregularmente como primer edil con una empresa de su propiedad durante los tres primeros meses de mandato, asegurando que es una persona honrada y que merece "respeto".

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha comenzado dejando claro que es un hombre "honesto que no se ha lucrado de su cargo". "Me ha resultado muy doloroso haberme visto sometido a esta sospecha".

Tras apuntar que Albacete es una gran ciudad, asegura que todos se conocen. "Es de sobra conocida mi carrera profesional". En 2018 se emancipó empresarialmente montando una empresa junto a su socio, con el propósito de "ganarse la vida en la radio".

Ciudadanos le propuso ser candidato a la Alcaldía, momento en el que dejó de trabajar, manteniendo su 50% de participación en la empresa, hasta que el 15 de junio recibe el bastón de mando.

Fue entonces cuando, asegura, consultó a los servicios jurídicos de Albacete por su situación con la empresa, y le dijeron que tendría que desvincularse de la entidad sin demorar el trámite, sin necesidad de hacerlo al día siguiente.

Buscó un comprador de las acciones por 1.500 euros de capital, misma cantidad que puso encima de la mesa al constituir la empresa.

Entonces se hicieron los trámites "lo más rápido posible, en menos de tres meses", el mismo plazo que la ley de Altos Cargos da para este tipo de trámites.

En el caso del alcalde "no hay nada establecido" al respecto, pese a lo que hizo el movimiento "lo más rápido posible".

También se decidió su cese como administrador de la empresa, y el 6 de septiembre se escritura la venta de las acciones, lo cual se acepta el 12 de septiembre.

Desde ese momento, indica, queda totalmente desvinculado de la empresa, si bien ha recordado que desde que fue designado candidato dejó de trabajar.

"En esos dos meses, casi tres, cuando ya era alcalde de Albacete, seguía siendo socio de la empresa, pero ya estaba en trámites de salir de esa empresa", ha afirmado, incidiendo en que durante esos meses no percibió "ni nómina ni beneficios", lo cual ha demostrado "con transparencia".

"No he tenido ánimo de ocultar nada. ¿Pero qué voy a ocultar, si todo el mundo sabía que tenía esa empresa?", ha abundado Vicente Casañ, defendiendo su buena praxis.

Además, las participaciones fueron vendidas "por la misma cantidad" y lo percibido fue declarado en la renta de ese ejercicio fiscal.

PIDE AL PP QUE "NO ESTIRE EL CHICLE"

Con todo, ha criticado que "no todo vale en política". "Mi nombre merece el respeto de una persona honrada. El daño injustificado ha sido terrible en estos días, pero no cejaré en mi empeño de seguir sumando para la ciudad y colaborando en el crecimiento de Albacete. Por la ciudad y por los albaceteños. Y los que estén detrás de todo este lío, le han hecho un flaco favor a la ciudad, ha sido una torpeza política importante".

Ante las críticas del PP por no haber visto aún los documentos, ha pedido a la oposición que "no estire el chicle", reparando en que desde primera hora de la mañana de este jueves tenía toda la documentación a disposición de todos los partidos políticos, y fueron los 'populares' los que no fueron a examinarla, como sí hicieron otros grupos.

"Hay mucha gente que no sabe lo que es montar una empresa porque llevan 30 años en política. Y no saben lo que es salir de una empresa por decencia", ha apuntado.

Así, ha pedido "confiar" a la ciudadanía, añadiendo que no va a perder "ni un minuto más en unos enredos e intrigas que sólo le preocupan a la gente que no tiene nada que hacer, o que es, tristemente, mala gente".

SÁEZ: "LAS CLOACAS NO PUEDEN SIEMPRE SALIR VICTORIOSAS"

De su lado, el vicealcalde del PSOE, Emilio Sáez, que tomará el bastón de mando en cuatro meses en virtud del pacto con Cs por el cual se repartirán la Alcaldía durante la legislatura, se ha preguntado "cómo llega esto a un diario de tirada nacional", si bien asegura "intuir" de dónde viene.

"Tiene mi apoyo en lo personal, en lo institucional, y todo el apoyo del Grupo Socialista. Ya dijimos a nivel provincial y regional que estábamos seguros de que el alcalde iba a aclarar y a presentar toda la documentación al respecto. Creo que no hay caso como para poder continuar con esta estrategia de acoso y derribo hacia Casañ", ha aseverado. Para Sáez, "las cloacas no pueden siempre salir victoriosas".