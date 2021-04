El carro de la polémica, ¿Tiene Mar Moreno, derecho a subir este carro en los autobuses urbanos?

Queremos contarte la historia de Mar Moreno, es albaceteña y a menudo usa el transporte urbano de Albacete. Tiene un carro con ruedas grandes que sirve de remolque para la bicicleta, lo usa normalmente para andar con su hijo por la ciudad.

Hasta la pasada semana nunca había tenido ningún problema para moverse con el, pero que un día, como en muchas otras ocasiones, fue a subir con él a un autobús urbano y el conductor le dijo que no podía subir al autobús, que eso era un remolque de bici y no podía pasar, a pesar de que este carro tiene las mismas dimensiones que los que vemos normalmente por las calles. Ahora, la empresa ha asegurado que el conductor consultó el reglamento, pero ella asegura que al menos, en su presencia no lo hizo.

Ahora Mar se siente decepcionada, ante un servicio que todos los ciudadanos tienen derecho a usar. Además, asegura que podría ir en coche, “tardo menos, voy más rápido, pero tengo la firme creencia de que hay que usar el autobús” a lo que añade que en la actualidad falta concienciación sobre el uso del transporte urbano con el fin de evitar contaminación.

Tras la polémica, esta madre asegura haberse leído el reglamento, “lo he leído de cabo a rabo. Y por ello, pido que se revise para que se permita acceder a los autobuses con cualquier tipo de carro para el transporte de niños, puesto que también este tipo de vehículos evolucionan con el objetivo de mejorar la movilidad”.

Una historia que no ha pasado desapercibida y donde su protagonista nos manifiesta que seguirá peleando por conseguir que este tipo de accesorios puedan introducirse en el transporte urbano con normalidad.