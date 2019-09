Un camión acristalado pasea por las calles de Albacete el 'poder de elegir'

Estos días por las calles de Albacete están pasando muchas cosas. No solo por el bullicio de lo que hemos denominado 'preferia', con su idas y venidas, con sus preparaciones y montajes. No, no solo la Feria está llenando de movimiento las calles de Albacete.

Los viandantes se están cruzando estos días con un camión acristalado que deja ver con toda clararidad lo que transporta en su interior. No ni más ni menos que el Nuevo Peugeot 208. El futuro superventas de Peugeot llegará al mercado español este último trimestre, siendo el único turismo del segmento B que se podrá escoger con motor eléctrico, diésel o gasolina. Un poder de elegir al alcance de muy pocos hasta ahora. Además, los interesados podrán acercarse durante una semana a un concesionario Peugeot para conocer todos los detalles de este modelo icónico de la marca del león, ya que estará expuesto al público en primicia durante ese tiempo.

La marca del león utilizará durante este tiempo dos camiones con un tráiler acristalado cada uno de 9 metros de largo por 2,5 metros de ancho que servirá como escaparate móvil para el Nuevo Peugeot 208, así como 12 vehículos en dos colores característicos: azul vértigo y rojo elixir. El objetivo es, durante dos meses, recorrer todo el territorio peninsular y las calles más céntricas de los principales núcleos de población, mostrando un modelo que traerá, a todos los bolsillos, “The Power of Choice”, el poder de elegir, dentro del mundo de la automoción.

La Ruta 208 “The Power of Choice” ha recorrido las principales calles de Albacete ciudad el lunes, 2 de septiembre, llevando en su tráiler acristalado un Nuevo Peugeot 208 en color azul vértigo.

Además, otra unidad del Nuevo Peugeot 208 se está exhibiendo, del 2 al 6 de septiembre, en el concesionario oficial Peugeot Garaje León (Ctra. Mahora, Km. 2,300. Teléfono: 967215152). Todos los interesados podrán descubrir de primera mano las novedades que trae este modelo que promete ser un nuevo superventas de Peugeot e, incluso, reservar una unidad para ser de los primeros en tenerlo en cuanto salga al mercado en este último cuatrimestre de 2019.