Buena cosecha pero bajos precios en el campo albaceteño

Para ASAJA Albacete, 2018 fue un buen año para las producciones agricolas. Un año en el que la pluviometría fue alta, especialmente en primavera y verano, provocando daños en viñedo y horticola.

Los cereales, tuvieron que competir en desigualdad de condiciones, como es la trazabilidad exigida en la UE, y de la que está exenta el cereal procedente de Ucrania y Rusia, que hundieron los precios.

El presidente de ASAJA Albacete, José Pérez Cuenca ha señalado que la tendencia actual del campo albaceteño se deriva hacia los cultivos leñosos, la viña pero tambien el almendro y el pistaño.

Pérez Cuenca tambien ha lanzado una llamada de socorro al medio rural por el despoblamiento que sufre, pidiendo esfuerzos a la administración para acercar los servicios al ciudadano, garantizando su calidad de vida, para evitar que la población siga mermando.

El presidente exhibiendo un recorte de prensa de hace 30 años, ha recordado que entonces se pedian planes de regadio comarcales, que no han llegado, por lo que no están dispuestos, una vez a dar su firma en documento alguno, mientras el compromiso no se plasme en realidad.

Desde la sectorial del vino, el vicepresidente de ASAJA, Juan Miguel Cebrian, ha señalado que la producción se ha elevado en la pasada campaña a 20 millones de Hl, estando la producciones en la provincia controladas, trabajando mas en la calidad que en la cantidad. No obstante, en el centro de la región, y en otras regiones españolas continúan con superproducciones, en muchos casos sin adecuarse a los parametros que establece la ley del vino de C-La Mancha, por lo que se está pidiendo al Ministerio que establezca vias para derivar estos productos a biocombustibles.