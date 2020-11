¿Es un buen momento para comprarse un coche eléctrico?

Gasolina, Diésel, híbrido, híbrido enchufable, eléctrico… Hace unos años, no tantos, comprar un automóvil significaba ‘solo’ elegir la marca, el modelo y el tipo de combustible, gasolina o gasóleo, muchas veces en función de modas y no de la razón, ya que ¿cuántos dueños de vehículos diésel conoces que hacen menos de 10.000 kilómetros al año?

A día de hoy, esta última cuestión, la de la alimentación, se ha complicado sobremanera. El combustible diésel, a pesar de producir mínimas emisiones con su tecnología, está demonizado y las continuas amenazas de los gobiernos nacionales y supranacionales sobre su eliminación, nos ponen encima de la mesa la primera duda, aunque si no queremos pagar más impuestos municipales, más por aparcar en zona azul y acceder al centro de determinadas ciudades, casi mejor que nos olvidemos del gasóleo.

Hibridos vs híbridos enchufables

La tecnología híbrida combina un propulsor eléctrico con uno térmico. En la mayoría de los casos el primero echa una mano al segundo para darle más potencia y reducir su consumo, o para funcionar durante unos pocos kilómetros con las baterías que previamente se han cargado en las deceleraciones y frenadas (Ej. Toyota).

Un paso más es el de los híbridos enchufables. Permanece el motor térmico, pero aquí el propulsor eléctrico es mayor y se cargará, además de con la inercia, con un enchufe, por lo que la autonomía ronda los 50 kilómetros en este modo.

Y por fin, los eléctricos puros

No hay mucho que explicar, pero un eléctrico es un coche que para funcionar necesita electricidad a través de un enchufe, ya sea de la público o en nuestra casa.

Me compro un eléctrico…

Porque mi conciencia ecológica me lo pide, aunque para ello tenga que pagar un sobreprecio. A pesar de las ayudas estatales, ya puedes preparar entre 5.000 y 15.000 € más de media sobre el modelo ‘convencional’. Además, si no me lo pone la marca, deberé poner un punto de recarga en mi plaza de garaje y eso cuesta otros 800-1.000€. Además, deberé elevar el término fijo de mi tarifa eléctrica si no quiero que salte el automático cuando ponga el lavavajillas y el microondas mientras cargo el coche.

En la actualidad en España hay 6.200 y la cantidad sigue creciendo cada día, pero en Francia tienen el doble y en Holanda, un país que es la mitad que Castilla-La Mancha, superan ya los 23.000

Porque hago muchos kilómetros. Dado ese sobreprecio, un automóvil eléctrico, a pesar de su bajo mantenimiento y menor coste de la electricidad frente a la gasolina, se amortiza si al año hago como mínimo 20.000 kilómetros. Eso sí, los kilómetros de un eléctrico son mucho más baratos. 100 kilómetros eléctricos cuestan 1,5€ mientras que en un gasolina nos vamos a los 6-7€.

Porque en mi entorno hay puntos de recarga. En la actualidad en España hay 6.200 y la cantidad sigue creciendo cada día, pero en Francia tienen el doble y en Holanda, un país que es la mitad que Castilla-La Mancha, superan ya los 23.000.

Porque no me importa tener que esperar para recargar mi coche en un viaje largo. Una recarga rápida media, para hacer 200-250 kms tarda unos 20 minutos.

Porque mi ciudad o mi país son tan ecológicos como yo. La etiqueta ‘0’ de un coche eléctrico permite en muchas ciudades no pagar zona azul, tener impuestos muy bajos o moverme sin restricciones por el centro de las ciudades. Es otro factor importante a tener en cuenta.

¿Ya lo tienes claro? Esperemos que un poco más, pero por si acaso, seguiremos informando…