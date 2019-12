El Ayuntamiento de Albacete ya puede regular la circulación de los VMP

La Dirección General de Tráfico acaba de publicar una “instrucción transitoria” que establece criterios básicos a los que se someten los vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se encuentran los patinetes eléctricos.

Cruz Hernando, jefa provincial de Tráfico, ha comentado en COPE, que lo primero que ha dejado claro la DGT es qué es un vehículo de este tipo, dejando un marco normativo general a aquellos ayuntamientos que aún no han regulado la circulación y tenencia de los mismos.

Hernando ha dejado claro que a partir de ahora tenemos claro que en un patinete eléctrico no se puede circular a más de 25km/h, que no pueden viajar dos personas; que se deben someter a pruebas de alcoholemia y drogas si son requeridos a ello; que no pueden llevar auriculares; que EN NINGÚN CASO PUEDEN CIRCULAR POR LAS ACERAS y que es potestad de esas ordenanzas municipales regular si es necesario el casco o no para que circulen.

Así mismo, se han hecho públicas las sanciones a las que se enfrentan las personas que incumplan estas normas: