Audiocrónica | Casañ Alcalde: Lo que Albacete no vio de la toma de posesión

Ya tenemos nuevo Alcalde en Albacete, y quizás no sea el que todos esperabamos el 27 de mayo. El juego parecía cosa de dos, Serrano y Sáez, pero las vueltas de la vida y de la política han terminado con Vicente Casañ jurando el cargo.

El acto se ha desarrollado en un salón de plenos abarratado, donde la expectación de los pactos PSOE-Cs había convocado en Albacete a cámaras y periodistas del ámbito nacional. Lo que ha provocado a su vez que no quedara ni un asiento ni un pasillo libre en toda la sala.

El más joven y el más viejo de los concejales electos, serían los encargados de presidir la Mesa de Edad al principio del acto tal y como estipula la ley, así que Arturo Godor (Cs) y Manuel Martínez (PSOE) ocuparon sus asientos y comenzarón a llamar al resto de concejales para la toma de posesión de sus cargos.

Los concejales de PP y VOX prefirieron jurar sus cargos, mientras que PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos optaron por la fórmula del 'prometo'. No faltó la polémica en este tramo, ya que el primero en levantar reacciones fue el propio Casañ cuando juró su cargo como Alcalde cuando todavía no le tocaba, era el momento de jurar como concejal, lo otro vendría después. Quizás lo que la gente de Albacete no vio fue al propio Casañ repasar una y otra vez las hojas del discurso de investidura mientras que los concejales juraban sus cargos unos tras otros. Quizás tampoco se percataron de los abucheos que levantó la declaración de la concejal de Unidas Podemos, Nieves Navarro, al declararse republicana antes de prometer el cargo, o también el revuelo que se armó cuando Rosario Velasco de VOX juró por Dios y por España en su intervención.

El resto de este trámite pasó sin pena ni gloria, quizás destacar algún valiente que traía el texto aprendido de casa como Rosa González de la Aleja o Roberto Tejada, o quizás también el pobre Manuel Martínez (PSOE) llamando a un concejal inexistente cuando se refería a Francisco Navarro como Francisco Moratalla.

Llegados a este punto, fue el momento de las votaciones. Aquí no hubo sorpresa, 14 votos para Casañ (PSOE 9 y Cs 5), 9 para Manuel Serrano (9 PP), 3 para Alfonso Moratalla (Unidas Podemos 3) y 1 para Rosario Velasco (VOX 1). Aquí Casañ ya pudo jurar su cargo como Alcalde aunque luego se encontró con alguna que otra dificultad para dar paso a los discursos de los representantes de las fuerzas políticas presentes.

Comenzaron los dos extremos, primero VOX que prometió no decepcionar a sus votantes con una oposición responsable y terminó con un ¡Viva España!, y después Unidas Podemos, que en voz de Alfonso Moratalla afirmó que dejarián el beneficio de la duda al nuevo gobierno pero que trabajarían para luchar frente a las desigualdades y para conseguir que los albaceteños tengan una vida digna.

Tras un breve discurso por parte de Ciudadanos llegó el turno del PP y de Manuel Serrano que dejó claro que no está de acuerdo con la forma con la que Casañ ha llegado a la Alcaldía pero que Albacete está por encima de sus intereses. Recordó a Casañ la responsabilidad que tiene un alcalde y 'presumió' de la herencia en infraestructuras que deja al nuevo gobierno. Para acabar ofreció el apoyo de sus concejales al nuevo gobierno y también prometió ser una oposición dura si este gobierno se aleja de los intereses de Albacete.

Era momento entonces para la intervención de Emilio Sáez que basó su larga exposición en intentar justificar el pacto que los había llevado hasta ahí, trabajo en equipo y alejar a la ciudad del inmovilismo. Haciendo referencias a Tierno Galvan, agradeciendo el trabajo de todos y poniendo sobre la mesa las carencias que tiene la ciudad cedió el paso para el discurso final de Vicente Casañ.

Como no podría ser de otra manera Casañ presumió de ser albacete y de haberse pateado las calles (por el tema de no tener carnet). Volvió a las vías que ya había tocado Sáez sobre actuación y promesas como las de un futuro hospital. Y entre justificación y justificación del pacto PSOE-Cs, quizás, lo que Albacete no vio fue como a Casañ se le rompía la voz en el momento que agradeció el apoyo a su familia y recordaba la figura de su hermanos Carlos.

Y entre agradecimientos y promesas de cumplir los sueños de los albaceteños se llegó al final de este acto de toma de posesión. Ahora nos quedan 4 años no exentos de futuras polémicas, ahora tocará ver si todo lo que pasa de puertas para dentro del Ayuntamiento podrán verlo todos y cada uno de los albaceteños.