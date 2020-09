ASAJA anuncia la paralización de la vendimia en Villarrobledo

Los viticultores no disimulan su enojo por los impedimientos que desde la interprofesional del vino, organización en la que se integran productores y comercializadores, se están poniendo para fijar el precio de la uva, cuando nos encontramos en plena recolección en importantes zonas viticultoras como es Villarrobledo..

Precisamente ahí la organización agraria ASAJA anuncia que a modo de protesta, la vendimia quedará paralizada en la jornada del jueves.

Desde la organización agraria, y como miembro de la intersectorial del vino, Juan Miguel Cebrián mostraba su descontento por el incumpliendo de la Ley de la Cadena Alimentaria, que indica que el precio del producto no puede pagarse por debajo de los costes de producción, de modo que el que sostiene el viñedo, el agricultor, no sea el único que corra con los riesgos, y el único que no obtenga beneficio.

Cebrián ha recordado que la Interprofesional encargó un estudio del precio base de la uva a 6 universidades, que no ha sido tenido en cuenta. Espera, que ante el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria tanto el gobierno de España, como el autonómico obliguen a su cumplimiento,

Desde ASAJA lamentan que de ser aliados durante el confinamiento, se han vuelto a convertir en enemigos de la admistración, cuando plantean movilizaciones. Recuerdan que a consecuencia del confinamiento paralizaron el calendario de movilizaciones y negociaciones que mantenían con el Gobierno, sin que no se haya obtenido el compromiso del Gobierno con el sector primario, tan necesario para nuestra supervivencia.

El calendario de movilizaciones se está diseñando, pero para este jueves la paralización de la vendimia en Villarrobledo, sirve de presentación para retomar las protestas por parte del sector.