ASAJA Albacete pide tranquilidad al sector vitivinícola

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Albacete señala que, cuando nos encontramos en el ecuador de la campaña de vendimia, viticultores, cooperativas y bodegas deben mantener la calma y no empezar a vender su producto a bajos precios ante los comentarios que giran alrededor del sector.

La organización agraria hace hincapié en que los viticultores deben de estar tranquilos y no ponerse nerviosos ante los rumores y comentarios que están circulando en estas últimas semanas.

Para ASAJA Albacete en estos momentos el sector no tiene ofertas por el producto terminado en la calle; por lo que hasta que no termine la vendimia y pasen 20 o 30 días, y ya este producto esté finalizado no sabemos qué precio tendrá.

ASAJA Albacete recuerda que el vino no debe bajar de precio con respecto al año pasado ya que a nivel mundial no hay existencias.