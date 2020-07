Arranca el Cine de Verano de la Diputación en los jardines del Chalet Fontecha

Hoy da comienzo la IV edición del Cine de Verano que la Diputación ofrece a la ciudadanía con la colaboración del Festival Internacional de Cine de Albacete (ABYCINE) y se celebrará en un lugar emblemático de Albacete: los jardines del Chalet Fontecha, propiedad de la propia Diputación.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero ha agradecido a José Manuel y todo su equipo de ABYCINE su compromiso por hacer realidad esta actividad, especialmente este año determinado, sin duda, por el COVID-19, “he de agradecer profundamente la implicación de todas esas personas que, de una u otra forma, están dando lo mejor de sí para que podamos seguir ofreciendo opciones interesantes a la gente de esta tierra”.

La Diputación ha tenido claro que se tenía que hacer todo lo posible para no quitarle a la ciudadanía este Cine de Verano que, poco a poco, se ha consolidado con éxito en pleno corazón de Albacete. "La realidad es compleja: mucha gente lo está pasando muy mal... somos conscientes de que muchos vecinos y vecinas (ya sea por falta de recursos, por precaución, o incluso por temor) no van a irse de vacaciones fuera y, precisamente este año, no queríamos que el Cine en estos jardines dejara de ser una alternativa más para esas personas” recalcaba Cabañero.

Se limitará el aforo al 50% (más allá de lo exigido, que permitía mantener un 75% de la capacidad), reuniendo un total de unas 110 butacas en esta ocasión; que habrá una nueva distribución del espacio, con seis secciones diferentes separadas un metro y medio entre sí: cuatro de las secciones (las centrales) serán de filas dobles y dos (en los extremos) de filas individuales.

Entradas

La gran novedad en esta IV edición será, como ha adelantado el presidente, que las entradas (que se mantienen totalmente gratuitas) y se podrán conseguir de forma sencilla por Internet, mediante la Plataforma Eventbrite (concretamente, en cinejardinfontecha.eventbrite.com). Este sistema permitirá a la Organización tener un control de asistentes que sería muy útil y determinante en el caso de que cualquier eventualidad sanitaria requiriera saber de forma ágil qué personas han asistido a una determinada sesión.

Además, esta decisión ayudará tanto a evitar filas de mucha gente en el exterior como a ahorrarle tiempo de espera, así como a impedir la manipulación por muchas personas de la propia entrada o invitación.

Además, y como no podía ser menos, tal y como ha decretado el Gobierno Autonómico, el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento; la Diputación dispondrá gel higienizante en distintos puntos; y se intensificarán la limpieza y la desinfección (tanto de la instalación en general, como de los asientos y los aseos en particular) para cada sesión.

Cine para toda la familia

Habrá ocho citas (dos por semana); serán cada jueves y viernes comenzando los próximos 30 y 31 de julio. Tal y como ha subrayado el presidente de la Diputación, “una gran ‘cartelera’, que tiene en cuenta todos los gustos y las edades, y con distintos ‘guiños’ a lo largo de las semanas, fruto de una selección inmejorable de títulos por parte de José Manuel y su equipo de ABYCINE que, como digo siempre que tengo ocasión, es sinónimo y garantía de calidad y de saber”.

Todas las sesiones comenzarán a las 22:00 horas (siendo la apertura de puertas a partir de las 21:30 horas para que la gente pueda comenzar a acceder y ocupar sus posiciones). Las invitaciones para las dos sesiones de hoy y mañana ya están agotadas; las de los films posteriores, se irán poniendo a disposición del público semanalmente desde el sábado previo a cada uno.

El director de ABYCINE, José Manuel Zamora, ha explicado qué películas se han escogido para esta edición y por qué, resaltando que se ha buscado una selección lo más completa posible, para que todos los públicos encuentren la suya, con novedades en Albacete (como ‘El Plan’) y grandes clásicos para los y las amantes del cine, como ‘Los pájaros’

30 y 31 de julio, ‘La inocencia’ (de Lucía Alemany, España). No recomendada a menores de 16 años. Ganadora de ABYCINE 2019. Lis es una adolescente que sueña convertirse en artista de circo y salir de su pueblo, aunque para conseguirlo tendrá que pelearlo con sus padres. Es verano y Lis se pasa el día en las calles del pueblo con sus amigas y con su novio (unos años mayor que ella), con quien mantiene una relación en secreto para que sus padres no se enteren. Pero cuando ese verano idílico llega a su fin, Lis descubre que está embarazada.

6 y 7 de agosto, ‘La odisea de los Giles’ (de Sebastián Borensztein, Argentina). No recomendada a menores de 12 años. Ganadora a la Película Iberoamericana 2020. En un pueblo de las afueras de Buenos Aires, un grupo de amigos y vecinos juntan dinero para formar una cooperativa agrícola. Cuando los bancos fuerzan el corralito y creen que perdieron todo su dinero, se dan cuenta que en realidad fueron estafados por el gerente del banco y un abogado. Tomando la situación en sus manos, deciden organizar un plan detallado para recuperar lo que les pertenece.

13 de agosto (coincidiendo con el que sería el 121 aniversario de Alfred Hitchcock, EE.UU.), se proyectará su mítica película ‘Los pájaros’. No recomendada a menores de 12 años. Melani, una joven rica de la alta sociedad de San Francisco, conoce al abogado Mitch Brenner en una pajarería. Él, que conoce la vida alocada de Melani por la prensa, la trata con indiferencia. Ella, poco acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y se presenta en casa de la madre de Mitch. Cuando llega, los pájaros, enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a los vecinos del lugar. La situación se agrava a medida que pasan las horas.

14 de agosto, ‘Your name’ (de Makoto Shinkai, Japón). Apta para todos los públicos. El joven Taki vive en Tokio. La joven Misuha, en un pequeño pueblo en las montañas. Un día, descubren que durante el sueño, los cuerpos de ambos se intercambian y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vículo que, poco a poco, se convierte en algo más romántico.

20 y 21 de agosto, ‘El Plan’ (de Polo Menárguez, España). Estreno en Albacete. No recomendada a menores de 16 años. Paco, Ramón y Andrade, tres amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa en la que trabajaban, se reúnen para ejecutar un plan. Pero un contratiempo les impide salir de casa: el coche que necesitaban para trasladarse, está averiado. Mientras buscan otra manera de llegar a su destino, se ven envueltos en una serie de incómodas discusiones que harán peligrar su amistad.

Además, José Manuel Zamora ha avanzado algunos detalles sobre la próxima edición (la 22ª) de ABYCINE, recién cerradas las convocatorias para participar en ella en sus cuatro secciones oficiales, habiendo sido casi 1.000 los cortometrajes y largometrajes y que preparan con esmero y muchas sorpresas para que, del 22 al 30 de octubre, luzca como es habitual pero en formato “semipresencial”.