Aquella Feria de 1890 aplazada a noviembre (I)

Ya hemos mencionado en anteriores programas la influencia del cólera en la sociedad albaceteña y en los acontecimientos de aquella década de los 80 del siglo XIX; también hemos hablado del que para muchas personas, tiene un papel fundamental en aquella época, el doctor Andrés Collado Piña y sus informes y recomendaciones sobre la impudicia y la insalubridad que aquellas calles sin alcantarillado, que aquellas casas en las que los pozos de agua para beber acababan demasiado cerca de los destinados a las aguas fecales

Esas circunstancias fueron el desencadenante de esta enfermedad de origen bacteriano que mató en toda Europa a millones de personas en sus distintas oleadas durante todo el siglo XIX. Solo en España, en las cuatro oleadas de esta epidemia durante esta centuria, se calcula que pudieron perecer más de 800.000 personas.

Aquella Feria de noviembre de 1890 Con Miguel Yeste y el profesor Francisco Gómez que profundizan en la pandemia del cólera que llevó al aplazamiento

Esta pandemia, tal y como explicábamos hace unos días, provocó que la Feria de los años 1884 y 1885 fuera aplazada, una Feria que ya en 1883, por cierto, había cumplido 100 años desde su traslado de Los Llanos al emplazamiento que ahora todos conocemos.

Verano de 1890.

A menos de un mes del inicio de esa Feria, el 11 de agosto, el Gobernador Civil ya daba el primer aviso sobre la posible suspensión mandando una circular a la prensa:

“El Excelentísimo señor Ministro de la Gobernación, en telegrama del 11 de agosto me dice: es de urgente necesidad evitar propagación del cólera y exija a VS dicte las órdenes oportunas para que las cuadrillas de segadores y demás individuos de análoga ocupación que viajen agrupadas, sean objeto de particular y exhaustiva inspección si proceden de puntos epidemiados, procediéndose a alojarlos en sitios aislados para someterlos a prácticas de observación, saneamiento y desinfección bajo dirección facultativa”.

Pero las cifras de fallecidos siguen creciendo y aunque en aquel agosto de 1890 hay fiestas como las de Peñas de San Pedro que se celebran, la Feria de Albacete cada vez está más en el aire hasta el 20 de agosto en que el alcalde Pedro Urrea se ve obligado a publicar un bando con la suspensión.

8 de septiembre

Llegó septiembre y efectivamente la Feria no se celebró pero el lunes día 8, festividad de la Patrona de Albacete, la Virgen de los Llanos a las 3 de la tarde se celebró con extraordinaria asistencia, la Misa cantada en honor a la Virgen, y cosa curiosa, se ofició un matrimonio ‘normalito’ entre Severiano Francisco Molina Alfaro y Josefa Ulpiana Día Alfaro. La función religiosa, obviamente tuvo lugar en la iglesia de San Juan, oficiando don Emillio Ruiz.

Dice la prensa de entonces que la Feria se ha aplazado pero el buen tiempo acompaña y la gente llena los paseos de aquel Albacete de 1890

Más de un mes después, el miércoles 15 de octubre, se reunía la Junta de Sanidad comunicando que la Feria, en principio, daría comienzo el 9 de noviembre, aunque también se comunicaba la triste estadística de Pozo Cañada, donde a lo largo de la epidemia de cólera habían fallecido 48 personas, 13 hombres y 35 mujeres.

Unos días después, el 4 de noviembre se anuncian dos festejos taurinos para los días 12 y 13 de noviembre, mientras que en la sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada el 5 de ese mismo mes se aprueba el llamado Remate de Feria a favor de Mariano Mora por valor de 7.001 pesetas y que el alumbrado eléctrico no se apague hasta las tres de la madrugada durante esos días. El tiempo se echaba encima y también se aprobó otra partida de 115 pesetas para la poda de los árboles del recinto ferial.

Amaneció ventoso aquel 9 de noviembre

Como estaba previsto, la Feria 1890 arranca el 9 de noviembre en una jornada desapacible por viento pero a las nueve de la mañana de aquel domingo comenzaron a formar en la plaza del General Espartero (El Altozano) las tropas del ejército de infantería y caballería que guarnecían la ciudad, junto con la Guardia Civil con uniformes de gala. Se dirigieron entonces, en perfecta formación hacia el recinto ferial, llegando al rato las autoridades, acompañadas por la Banda Municipal de Música.

A las diez y media, el Gobernador Civil, el señor Bolt inició el acto de apertura y una vez inaugurada, las crónicas comentan que se sirvieron con gran profusión entre esas autoridades exquisitos dulces, licores, olorosos y exquisitos habanos.

Al día siguiente, parece que con mejor tiempo los albaceteños se interesaron por el ganado de las dos corridas de toros anunciadas que se encontraba en el paraje de El Vivero.

En el Teatro Circo, como era costumbre, y no por ser Feria, aquel 10 de noviembre a las ocho y media se representaron hasta tres espectáculos las comedias Basta de suegros y Levantar muertos y el juguete cómico-lírico en un acto Nina, de Heliodoro Criado y Luis Crocat, con música de Ángel Rubio.

De aquella función sabemos que se desarrolló durante la primera hora sin luz eléctrica y que la compañía tuvo que trabajar a contrarreloj para instalar bujías en todas las dependencias del teatro. A las nueve y algo, la luz eléctrica –dice la crónica- volvió a derramar sus brillantes resplandores con gran contento del público.

Y llegamos por fin al día 12, un día espléndido para ser noviembre en la que se celebraría la primera de las dos corridas de toros programadas en aquella Feria. Por lo que veo no hubo muchas alternativas para los carteles ya que los dos días lidiaron los mismos espadas: Manuel García Cuesta, El Espartero (22 años) y Cándido Martínez El Mancheguito (25)

Los toros en el primer día fueron de la ganadería de don Vicente Baíllo de Alcaraz, con divisa encarnada, verde y blanca y para el segundo día fueron de la ganadería de la viuda e hijos de don Fructuoso Flores, de Vianos con divisa anaranjada.

Las corridas comenzaban a la una de la tarde por lo que para estar en la plaza había que comer muy temprano, que los precios de las entradas iban de las dos pesetas y cincuenta céntimos a las ocho pesetas de las barreras; que la recaudación iba a beneficencia y que la prensa al día siguiente diría “los toros, esa fiesta popularísima, que es el quitapesares de la mayor parte de los españoles, fue el tema principal que se discutió ayer mañana en Albacete y que nos trajo un numeroso contingente de forasteros, ávidos de contemplar las proezas de El Espartero y El Mancheguito”.

Y bien viene mentar aquí los versos que Ventura de la Vega escribió en 1877 en la revista lírica ¡A los toros! Y que rezaban así:

Es una fiesta española

Que viene de prole en prole

Y ni el Gobierno la abola

¡ni habrá nadie que la abole!

Y en verso escribía la prensa de entonces el relato de la corrida, algo que hoy sería impensable y que en el siglo XIX llegaba hasta los toreros, los toros y hasta la presidencia. Éste sería el balance de aquella primera corrida del 12 de noviembre para la gacetilla taurina de la época.

La corrida ha sido buena

No lo juro por si acaso

hay entre todos ustedes

quien opine lo contrario

Los toros muy aceptables

menos el tal Hortelano

pues hubiera sido magnífico

para tirar del arado

Los matadores muy buenos,

muy valientes y muy guapos

De los chicos, el Valencia

y el Aparicio han quedado

como dos hombres que saben

lo que llevan entre las manos

De los piqueros, el Trigo

y Tres Calés, se han portado.

La empresa de enhorabuena;

el servicio interior malo,

la presidencia dormida

según hemos observado

Y aquí acaba la revista

perdonad sus muchos lapsos