Aquadeus, el agua mineral natural de Albacete que se bebe hasta en Sudamérica: "25 años de vida"

Aquadeus se ha convertido en una de las grandes empresas de agua mineral de España gracias a la calidad de su producto, tanto es así que las aguas minerales de Aquadeus han sido certificadas con el grado más alto de calidad a escala mundial en 2022 y actualmente se encuentra entre las cinco primeras empresas de agua mineral en España.

25 años de historia

Adrián Pérez, es el director gerente de Aquadeus y ha querido repasar en COPE Castilla La Mancha este cuarto de siglo; su historia, sus hitos, su futuro.

"Conmemoramos el 25 aniversario de la constitución de Aquadeus Agua Mineral Natural. Desde el inicio nos han pasado muchas cosas, hemos pasado de ser una mota de polvo en el camino a ser una empresa, diría yo, de referente en el sector de agua mineral. Estamos implantados en toda España y también vendemos a algunos países en el extranjero. Nosotros para este año queremos plantear una serie de iniciativas importantes con nuestros clientes, nuestros proveedores y amigos que se quieran acercar. Por ejemplo, para los clientes queremos organizar unas reuniones con ellos, visitas a las dos plantas que tenemos. Con los proveedores, pues de igual forma, con idea de integrarlos y de que no sea un proveedor al uso, sino que sea realmente un socio a largo plazo con Aquadeus. Y con terceros, pues por ejemplo, trabajamos muchísimo y colaboramos muchísimo en nuestra forma de sentir la empresa con asociaciones de todo tipo, sobre todo, por ejemplo, con FEDER, Asociación Nacional de Enfermedades Raras o asociaciones deportivas, por ejemplo, el Albacete. En definitiva, pues hacerlo un poco especial. Y, perdona, para terminar, en diciembre celebrarlo con los empleados, que creo que son también muy importantes".

Dos plantas de embotellado

La planta principal y donde está la sede de la empresa está en Albacete, "en concreto en la Sierra de Alcaraz, en el término municipal de Robledo. Esa es la planta más importante en cuanto a líneas de producción, metros construidos y demás. Tenemos siete líneas de producción, más de 25.000 metros construidos y allí estamos trabajando 100 personas.

La otra planta, la segunda, se ubica en el pueblo de Durcal en Granada. "Esta planta es de reciente puesta en marcha, estamos hablando de 2020, somos 45 personas con cuatro líneas de producción y es una planta más pequeñita que tiene ahora mismo 6.500 metros cuadrados.

Las aguas son distintas, pero tienen una calidad bastante parecida. "El manantial de Albacete se denomina Fuente Arquillo, porque históricamente había una fuente muy cercana y la captación está relativamente cerca de la laguna del Arquillo, que es bastante conocida en esa zona, y en Dúrcal la captación se llama Sierra Nevada porque estamos a los pies de Sierra Nevada que es conocido a nivel nacional".





El agua de Albacete y el agua de Granada "la estamos vendiendo, en algunos países de Sudamérica. y en países del este. La de Albacete en concreto es bastante apreciada en Sudamérica y la de Sierra Nevada en Granada, como hemos dicho antes, pues está exportando a algunos países del este, por ejemplo, del este lejano, China, Taiwán, Vietnam y alguno más".

Como curiosidad nos contaba Adrían que, "el otro día un amigo me mandó una foto de una botella de agua en un avión. La curiosidad es que este amigo estaba en un avión transoceánico que estaba aterrizando en Nueva Zelanda. Y entonces me mandó la botella y me dijo, mira, hasta aquí llegamos".

Própositos como empresa

El objetivo a medio plazo es "situarnos entre las cinco primeras empresas de agua mineral en España. No es un reto fácil, desde luego, pero estamos en vías de conseguirlo. Y luego hay otra parte que no es menos importante, que es el reto social y el reto deportivo, donde queremos, por supuesto, mantener los acuerdos de colaboración que tenemos, como he comentado con alguna asociación, de enfermedades, de ayudas a sectores y a personas desprotegidas y al deporte. Queremos desarrollar mucho más estos dos aspectos de lo que lo estamos haciendo, que no es poco".