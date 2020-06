El 'Alterna Festival' se aplaza para el 9 y 10 de julio de 2021

Los organizadores del Festival que se celebra cada año en la localidad albaceteña de El Bonillo, han querido comunicar qué pasará con esta cita tan arraigada para miles de personas. lo han hecho a través de este comunicado:

"En primer lugar, queremos agradecer vuestra paciencia, comprensión y todas las muestras de apoyo que estamos teniendo en estos momentos tan difíciles para nuestro/vuestro Alterna Festival. ¡Sois el mejor público que podríamos tener! GRACIAS.



Queremos comunicaros que, debido a la situación sanitaria que estamos atravesando y de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de El Bonillo, se ha decidido aplazar oficialmente el festival al próximo año. Las nuevas fechas para el Alterna Festival serán el 9 y 10 de julio de 2021.

Ha sido una decisión muy dura para todos. Hemos valorado muchas opciones, pero siendo honestos, no es el momento apropiado para celebrar nuestro festival ya que no podemos garantizar vuestra seguridad, y eso es lo más importante. Por lo tanto, debemos aplazar el Alterna Festival a una fecha lejana en el tiempo en la que podamos asegurar su celebración.

Para la edición del próximo año tenemos a la mayoría de los artistas nuevamente confirmados, además de muchas más bandas que quedan por anunciar y que sabemos que os encantarán. Y, por supuesto, nuestro querido espacio Rolling Cyrcus que todavía no estaba anunciado, pero que en 2021 volverá a llenar el parque de El Bonillo de actividades y música.



Las entradas ya adquiridas para este año serán automáticamente válidas para el 2021 sin necesidad de realizar ningún trámite. Ya están disponibles en nuestra web www.alternafestival.es para quien quiera hacerse con ella. En caso de que alguien no quiera o no pueda mantener su abono ya adquirido, podrá reclamar la devolución de su entrada desde ayer 1 de junio, hasta el próximo 15 de junio incluido, en este enlace: https://www.enterticket.es/eventos/alterna-festival-2020-683381/devoluciones

Una vez termine el plazo de solicitud, a partir del día 16 de junio, comenzarán a realizarse dichas devoluciones.

Muchos queréis ayudarnos en estos duros momentos… ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Ahora simplemente nos ayudas mucho conservando tu entrada o comprándola anticipadamente para las nuevas fechas si aún no la tenías. Colaborarás con el festival sabiendo que este año nos tocará asumir pérdidas por la inversión y el trabajo ya realizado, y que no contará con ingresos, ni con ayudas de seguros (que no cubren la situación de pandemia) u otras empresas que puedan invertir. Somos un festival independiente donde la preparación del mismo requiere todo un año de trabajo y, como es de imaginar, con muchos costes fijos tales como proyectos legales, diseños, comunicación, seguros, promoción, producción, adelantos en pagos a artistas, etc.



Desde el Ayuntamiento de El Bonillo saben que esta situación es un duro golpe para la productora, músicos o personal de trabajo, pero también saben que esto tendrá un impacto muy negativo sobre el sector turístico, hostelería y comercio, tanto en la localidad como en toda la comarca. Este es vuestro/nuestro festival e irá recuperándose de esta mala situación en próximas ediciones, por ello Alterna Festival os espera el año que viene con los brazos abiertos y con más ganas que nunca de vivir el festival por todo lo alto.



Por su parte, la asociación de El Bonillo Rolling Cyrcus también ha querido dejaros unas palabras de apoyo y agradecimiento: “Nos volveremos a ver cuándo todo esto pase. Os esperaremos en nuestro espacio, rodeados de circo y música, compartiendo el sentimiento "alterna" con las mismas ganas e ilusión que todos los años. El mes de julio se quedará cojo para Rolling Cyrcus, nos faltará el Alterna, pero cogeremos el doble de impulso para hacer el mejor espacio Rolling Cyrcus el año que viene. Un abrazo y mucho circo”.



Estad seguros de que el año que viene celebraremos el festival por todo lo alto, tenemos todavía más tiempo para hacerlo mejor, para que La Nación vuelva a sonar como nunca lo ha hecho. ¡La experiencia alternativa será increíble!