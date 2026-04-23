La alianza UCLM-Globalcaja dispara su impacto en su primer año: más de 8.500 personas beneficiadas 

La colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y Globalcaja ha beneficiado a más de 8.500 personas en su primer año. Ambas instituciones han presentado los resultados de una alianza estratégica que, según han explicado, busca impulsar el crecimiento de la región y transformar la vida de los universitarios a través de la formación, la investigación, la cultura y el deporte.

Una alianza estratégica CON cuatro pilares

El vicerrector de Economía de la UCLM, Paco Sáez, ha detallado que el convenio se articula en cuatro ejes. El primero, centrado en fomentar la empleabilidad y el emprendimiento, ha permitido que 207 estudiantes realicen prácticas remuneradas en Globalcaja, además de impulsar 78 proyectos de negocio a través del premio Ideas UCLM Emprende. También se han realizado 19 talleres de competencias laborales en los que han participado más de 200 jóvenes.

Los otros tres pilares han extendido la presencia de la universidad en el territorio, con 11 actuaciones culturales y cursos de verano en 22 localidades rurales; han promocionado el deporte, con más de 3.300 estudiantes participando en el Trofeo Rector y la consecución de 11 medallas en los Campeonatos de España Universitario; y han impulsado la ciencia con 16 becas de inicio a la investigación y 15 premios a las mejores tesis doctorales.

La Universidad de Castilla de la Mancha es una fábrica de sueños, y a ello contribuye Globalcaja" Julián Garde Rector de la UCLM

Un impacto más allá de las cifras

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha calificado el acuerdo como una alianza estructural que va más allá de un patrocinio, destacando que es el compromiso de dos instituciones con la región. En este sentido, ha afirmado que "la Universidad de Castilla de la Mancha es una fábrica de sueños, y a ello contribuye Globalcaja", poniendo como ejemplo el caso de Paula Jurado Muñoz, una estudiante que, gracias a una de las ayudas, ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Española para el programa "astronauta por un día".

Por su parte, el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha subrayado que el binomio universidad-Globalcaja es un éxito que genera un impacto real en las personas. Palacios ha calificado la alianza como permanente y estratégica, y ha asegurado que el objetivo es "garantizar que nuestros jóvenes tienen el futuro que se merecen", porque "transformando la universidad realmente lo que estamos es transformando la sociedad"

El futuro: un punto y seguido

Los responsables de ambas entidades han coincidido en que los resultados de este primer año son solo un punto y seguido. Como prueba de ello, han anunciado la celebración del próximo Forum Empleo, que reunirá en Ciudad Real a cerca de 3.000 estudiantes con más de 50 empresas. Tanto Garde como Palacios han concluido con la misma idea, al asegurar que, aunque están orgullosos del camino recorrido, "lo mejor está por llegar"