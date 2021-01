Juan Ramón Amores denunció en la red social Twitter su miedo a que cuando le toque ponerse la vacuna anti Covid-19 puedan decir que se ha aprovechado de su cargo de alcalde de La Roda.

Padece ELA (Esclerosis lateral amiotrófica) desde hace unos años, grado 2 de dependencia y tiene una discapacidad del 68 por ciento.

En declaraciones a COPE manifiesta que se siente juzgado continuamente en su municipio “fíjate que hay gente aquí, en mi pueblo, que se mete conmigo por no llevar la mascarilla, cuando yo si la llevo no podría andar, me costaría mucho respirar y no podría hablar, con eso te digo todo”.

Toma todas las precauciones que puede para no contagiarse y “en vez de metro y medio (de distancia social) intento que sean tres metros y que yo sepa no me he contagiado, a no ser que sea asintomático. Lo que tengo que hacer es vivir”.

Tras el caso de alcaldes y otros cargos políticos que se han puesto la vacuna sin estar en los grupos designados por el Ministerios, Amores, que fue Director General de Deportes en Castilla-La Mancha, manifiesta que “en este caso de la vacuna, me da un miedo terrible al final con esta repercusión, que alguien piense que tú estás en un bloque que no te toca y no sé muy bien en que bloque estaré. Pero para eso están los sanitarios”.

Han sido muchas las muestras de cariño tras el tuit “no tengo palabras, yo lo hice simplemente para desahogarme. Lo grabé el día anterior por la noche, no puse ningún hashtag, lo puse en mi red social y lo hice para quitarme esa rabia”.

Entre esas manifestaciones de apoyo destaca la de Javier González Ferrari “invito a la gente a escucharla en la COPE porque me ha puesto los pelos de punta. He tenido muchas muestras de cariño y muchas llamadas de medios de comunicación. En definitiva ser político no es aprovecharse del sistema es todo lo contrario, es hacer que el sistema funcione lo mejor posible”.

Escucha las declaraciones completas de Juan Ramón Amores aquí

Desde COPE Castilla-La Mancha queremos mostrar todo nuestro apoyo a Amores y a todos aquellos cargos públicos que, por su situación sanitaria, tengan necesidad, y obligación, de vacunarse cuanto antes.