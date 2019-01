El alcalde asegura que el Ayuntamiento ya está trabajando para garantizar la seguridad

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha anunciado que la empresa concesionaria de zonas verdes ya está cortando las copas de varios árboles situados en el perímetro exterior del Parque 'Abelardo Sánchez', cercanos al que se ha caído, y que mañana comenzarán a talarse, ya que "lo primero es garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Una decisión adoptada por los servicios municipales de Medio Ambiente, Infraestructuras, la contrata de parques y jardines, policía local y bomberos, tras la caída de un árbol en el Paseo de Simón Abril.

Así lo ha señalado Manuel Serrano durante la visita que ha realizado a la zona afectada, acompañado por el concejal de Movilidad, Francisco Navarro, asegurando que "lo más importante es que no hemos tenido que lamentar daños personales".Serrano, ha explicado que, a consecuencia de la caída del árbol, se ha visto afectado un cable de telefonía y varios balcones de un edificio cercano al incidente.

Manuel Serrano ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que el Ayuntamiento de Albacete está trabajando sin descanso para restaurar la normalidad en esta zona de la ciudad lo antes posible y garantizar en todo momento la seguridad de los albaceteños.

El alcalde de Albacete ha explicado que los motivos de la caída se deben a que se trata de un árbol de gran altura "que padece gigantismo" y que además, al tener el agua cerca, "la raíz no profundiza y el tronco no es muy grueso", por lo que no ha soportado las fuertes rachas de viento, sin olvidar que se trata de una zona en la que se están acometiendo obras de rehabilitación integral y el acerado está levantado.

Por este motivo, y como medida de prevención, Manuel Serrano ha señalado que la empresa concesionaria de parques y jardines va a proceder a la tala de varios árboles en situación similar que se encuentran en el perímetro exterior del Parque 'Abelardo Sánchez', donde se están ejecutando las obras de rehabilitación del Paseo de Simón Abril, para evitar posibles incidentes, ya que en los últimos años se han producido otras caídas de árboles por el mismo motivo en esta zona.