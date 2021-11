La albaceteña Rozalén, se une a artistas como Chenoa en una canción contra la homofobia

Un rasgueo de guitarra constante y trece voces que quedan en primer plano para dar dan lugar a una maravillosa fusión de voces en: ´Más besos´

Una canción que nace del amor y el respeto más profundos a todos aquellos que se sienten perseguidos, acosados, juzgados e incluso agredidos por ser y/o amar de un modo diferente al establecido o pertenecer o proceder de un lugar concreto”. “Más besos” es el himno que ha unido a Agoney, Barei, Blas Cantó, Chenoa, Conchita, Dangelo, David Otero, Kai Etxaniz, Lorena Gómez, Ricky Merino, Rozalén, Safree y Soraya Arnelas.

“¡Ni uno menos ni una más!” es el grito central que la letra lanza al unísono. Y es que, los trece artistas animan, desde su altavoz, a que quien necesite ayuda no dude en pedirla ni se rinda.

Con esta combinación, proponen más besos como resouesta única a un problema que genera tanto odio, reclaman que la vida pasa rápido y que estamos aquí para bailar. “Volvamos a ser animales, sin santos griales, sin ser o no ser más o menos que nadie” es una de las frases más impactantes del sencillo en el que, también, reivindican que nadie debería esconderse para ser libre.

Esta bonita iniciativa viene además acompañada de este vídeo en el que aparecen todos sus interpretes...

https://www.youtube.com/watch?v=M1zuzRXp4R0

Rozalen siempre unida a la solidaridad

La albaceteña Rozalén ha sido una de las artistas que se han sumado a esta iniciativa titulada ‘Más besos’.

María Rozalén, que consiguió hacerse con un Premio Goya en 2021 a Mejor Canción Original con el tema Que no, Que no por la película La boda de Rosa, de Icíar Bollaín- ha encandilado con su magia a un diverso público que no entendía de género ni de edad y ha expresado que "no se creía que estara de vuelta" y que echaba de menos al público.

El apabullante timbre de Rozalén invitaba a los asistentes a disfrutar de su voz y a olvidarse de los teléfonos móviles durante un par de horas, un efecto que consiguió y que hizo que las mismas personas que comenzaron el concierto de forma tímida terminaran entregados a la artista y de pie en sus asientos y es el mismo efecto que causa ahora en este fragemnto de video, que nos deja perplejos a través de la pantalla. Y una vez más, demuestra su carisma y empatía.

Tampoco se ha olvidado de importantes canciones de su trayectoria, como "80 veces", "Vivir", "Será mejor", Girasoles, "Vuelves", La puerta violeta o El paso del tiempo, con la que ha cerrado un primer y emocionante concierto de su gira, de casi dos horas de duración.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado