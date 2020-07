Albacete reabre las zonas de juegos infantiles al uso a partir de mañana sábado

Las zonas de juego infantiles se abrirán al uso a partir de este sábado, una vez que la Consejería de Sanidad ha dictado un decreto aclarando la regulación de su apertura.

Esta aclaración ha venido a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha que ayer dictó un nuevo decreto donde se regula la posibilidad de utilizar los parques y zonas ajardinadas de competencia municipal. En dicha norma se regula que habrá de mantenerse la seguridad interpersonal, de al menos un metro y medio, y si no es posible adoptar medidas alternativas de protección física, como son el uso de la mascarilla higiénica.

Asimismo, señala este artículo que deben extremarse las medidas de limpieza y de desinfección del mobiliario urbano y de los espacios recreativos, tales como bancos, columpios, toboganes y cualquier otra zona o espacio de juegos infantiles.

Con arreglo a esta norma, la Concejalía de Sostenibilidad, que dirige el concejal Julián Ramón, ya ha dado las instrucciones a la empresa que se encarga del mantenimiento de las zonas de juego infantiles para que a lo largo del día de hoy retire los precintos y realice la puesta a punto de las 66 áreas de juegos infantiles que hay en la ciudad.

En estos espacios se irán colocando carteles informativos sobre las normas a seguir, es decir, la obligación de guardar distancia de seguridad o usar mascarilla para los mayores de 6 años si no es posible que se respete este 1,5 metros entre persona que es aconsejable. Asimismo, a diario se procederá a una desinfección en profundidad de estos espacios, si bien es muy importante que los usuarios mantengan la debida higiene personal y sobre todo el lavado de manos con jabón o gel desinfectante antes de entrar y después de salir de dichas áreas de juego.

Con carácter general, el aforo para las áreas de juego infantiles es de una persona, incluido el acompañante del niño, por cada 4 metros cuadrados de superficie. Además, se establecen una serie de consejos de uso:

-En los columpios con más de un asiento se recomienda que haya un solo usuario, a no ser que todos lleven mascarilla.

-En los toboganes, igualmente, el consejo es que haya un solo niño, quedando en espera el siguiente hasta la salida del anterior. Igual que en las tirolinas el consejo es que haya un solo niño por recorrido.

También en los juegos combinados se recomienda que no se haga un uso simultáneo por más de un usuario, a no ser que se pueda garantizar la distancia de 1,5 metros o todos lleven mascarilla. Este mismo consejo se aplica para balancines con dos asientos, donde su uso está condicionado a que los niños lleven mascarilla si no respetan esa distancia mínima.

El concejal del área ha apelado a la colaboración de todas las personas para garantizar la seguridad en el uso de los juegos y evitar el riesgo de contagio y ha realizado un llamamiento especial a los cuidadores de los menores de edad para que cumplan con estas normas y les proporcionen los productos de higiene personal debidos.

Entre las distintas áreas de juegos infantiles hay en la ciudad un total de 473 elementos de juegos entre toboganes, columpios, balancines, cuerdas para trepar y tirolinas. En las pedanías hay 12 áreas de juegos infantiles que, en total, suman otras 62 unidades.