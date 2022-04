Albacete madrugó con Herrera

Las puertas del Teatro Circo de Albacete se abrían temprano este 20 de abril. A las 6 comenzaba en directo desde el escenario de este hermoso coliseo, un nuevo programa de Herrera en COPE.

El lider de la radio española, nos hacía madrugar, no solo al equipo de COPE Albacete al completo, si no a un buen número de oyentes que no han querido dejar pasar la ocasión de asistir al espectaculo radiofónico.

A lo largo de las 6 horas de programa, el público fue cambiando. Mientras los más madrugadores marchaban a sus quehaceres a primera hora, nuevos invitados llegaban de manera constante a lo largo de la mañana.

Cafés Paquillo, Miguelitos Ruiz, Pago de la Jaraba, y Aquadeus han hecho más agradable la jornada, obsequiando con sus productos, a todos los que nos han acompañado.

Agradecemos la generosidad de Cereales Candelo, que hizo posible el despliegue

Durante el programa , Carlos Herrera entrevistó al presidente de la Junta de Comunidades de C-La Mancha, Emiliano García-Page y al alcalde de la capital, Emilio Saéz.

La intervención de nuestra compañera Maria José Navarro, albaceteña de pro, fue de las más esperadas, junto a un equipo que también fue cambiando con el paso de las horas, haciendo muy amena toda la mañana.