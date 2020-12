Albacete implanta una novedosa técnica quirúrgica laparoscópica para tratar los cálculos de la vía biliar

La Unidad Hepatobiliopancreática del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-la Mancha (SESCAM), ha realizado con éxito una exploración laparoscópica de la vía biliar para la extracción de cálculos al mismo tiempo que se procedía a la colecistectomía. Es la primera vez que se realiza esta doble intervención, mediante una técnica mínimamente invasiva, en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Hasta ahora, a los pacientes de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete diagnosticados de colelitiasis (piedras en la vesícula biliar) y coledocolitiasis (piedras en la vía biliar) se les practicaban dos procedimientos terapéuticos. Primero, una CPRE (Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica) para la extracción endoscópica de los cálculos de la vía biliar (introduciendo un endoscopio por el conducto digestivo), y después, una segunda intervención en la que se les extraía la vesícula biliar por laparoscopia.

Esta nueva técnica permite a los cirujanos introducir un endoscopio, por una de las incisiones utilizadas para la cirugía, y extraer los cálculos de la vía biliar al mismo tiempo que se practica la colecistectomía. Es decir, permite la extracción simultánea de la vesícula y de los cálculos localizados en el conducto biliar evitando una segunda intervención con las ventajas que ello conlleva.

Esta novedosa forma de proceder no viene a sustituir al protocolo terapéutico actual (CPRE más colecistectomía laparoscópica en un segundo tiempo) en esta patología que, presenta excelentes resultados. Viene a sumar otra posibilidad en el tratamiento de la misma para decidir en cada caso particular cual sería la mejor actitud y abrir la posibilidad de la exploración de la vía biliar mediante esta técnica mínimamente invasiva, que hasta la fecha, se realizaba mediante cirugía abierta cuando no era posible la realización de una CPRE.

El paciente al que se le practicó la primera intervención en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete fue intervenido hace una semana, ha permanecido ingresado dos días en el centro hospitalario y actualmente se recupera ya en su domicilio. Esto supone reducir a menos de la mitad el tiempo de hospitalización respecto a la cirugía abierta, a la vez que se le evita una segunda intervención con anestesia general.

Para esta intervención, los doctores Miota, González Masiá y Valero, del Servicio de Cirugía General, han contado con la asistencia y colaboración del doctor Carrión, del Servicio de Urología de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, servicio con experiencia en este tipo de técnica puesto que realizan intervenciones similares para las litiasis ureterales causadas por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias.

Asimismo, ha sido fundamental el apoyo de todos los profesionales que integran el bloque quirúrgico (anestesistas, enfermería, celadores, etcétera) y de la Dirección de la GAI de Albacete, dando soporte gestor a la evolución y progresión de los servicios en beneficio de la atención a los pacientes.