Albacete: del oasis a la arenas movedizas

Nadie se hubiera creído que al doblar el último toro del abono de nuestra querida Feria de la Virgen de los Llanos de 2019, ahora mismo nos encontraríamos en la situación en la que estamos. Por supuesto que la pandemia de COVID-19, que todavía sufrimos, ha sido como uno de esos tsunamis asiáticos que arrasan con todo a su paso, pero si en lugar de correr hacia el interior del continente para levantar diques de contención, te quedas sentado a contemplar cómo crece y se aproxima la gigantesca ola, pues la tragedia es inevitable. Y encima, haciendo el Don Tancredo, para más señas. Lo que mal empieza, ya saben cómo acaban.

Hagamos un breve resumen: el Ayuntamiento de Albacete publicó en marzo de este año un pliego tardío y con muchos cabos sueltos, una suerte de subasta a la hora de conseguir la plaza y que además no garantizaba la calidad de los carteles. Muy justito de todo, en resumen. Pues bien, el estado de alarma dio al traste con la adjudicación de nuestra plaza. Posteriormente, en lugar de trabajar y apretarse los machos, desde el Consistorio se hizo una suerte de corta y pega con el texto de marzo, contando únicamente con un par de retoques en cuanto a la duración del contrato, reducción del aforo y del canon por cuestiones sanitarias o, incluso, una posible suspensión de festejos o de la Feria al completo. Y nada más. Se publicó un documento obsoleto, desfasado, muy gravoso para los empresarios y sin garantías para los abonados y aficionados. ¿A quién se le ocurrió licitar una plaza como es la de Albacete, ofertando cifras de gastos de 2019, es decir, de bonanza, y siendo una incertidumbre la cantidad de ingresos con los que se contaría? Gastos de vacas gordas e ingresos de vacas flacas. ¿Los resultados? Saltaron a la vista. El pliego de la plaza de toros de Albacete logró un hito histórico que sucede en contadas ocasiones en la Fiesta: poner de acuerdo a empresarios, ganaderos, toreros y subalternos porque todos aseguraron que el documento era malo para el sector y para los aficionados. ¡Menudo logro! Ahora bien, tela marinera con la carta que redactaron las principales asociaciones del sector como protesta. Primero, se la enviaron al presidente de la Diputación manchega cuando la propiedad de la plaza es municipal y quien redacta el pliego es el Ayuntamiento. Y, en segundo lugar, la carta apareció en algunos medios el 11 de diciembre, último día para presentar ofertas por el coso manchego. El pliego de Albacete se publicó el pasado 26 de noviembre. ¿En el sector, es decir, la Fundación del Toro de Lídia, ANOET, UCTL, UNPBE, etc. no han tenido tiempo para ponerse antes de acuerdo? Por eso queda la misma sensación de siempre de llegar tarde a casi todo, con muchas rigideces y cometiendo errores de bulto que hacen que el mensaje pierda fuerza. No sólo hay que actualizar el pliego de Albacete, amigos.

Bien, regresando al Ayuntamiento local, ¿quieren otro dato que nos trae a la cruda realidad? La única empresa que se ha presentado para gestionar la plaza de toros ha sido REYMA Taurino, empresa de Linares, Vera y Cehegín. ¿Pero teóricamente no se había unido el sector para que nadie se presentase a Albacete y Málaga? Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. Será mañana martes cuando se abra la plica para comprobar si el empresario Juan Reverte cumple el único criterio de solvencia técnica relativo a la experiencia, que se concreta en haber gestionado en el período 2012-2019 al menos cinco ferias taurinas de primera categoría, o al menos diez ferias taurinas en plazas de segunda categoría en el período 2010-2019. Parece que Toño Matilla se ha desmarcado de esta oferta, por lo que hasta mañana no se sabrá con certeza si Juan Reverte cumple o no con la experiencia requerida. Dramática situación en la que queda Albacete, con un futuro incierto y que no invita al optimismo. Nuestra plaza ha pasado de ser un oasis a encontrarse que se pueden edificar las tres próximas ferias, como mínimo, sobre arenas movedizas. Piensen un momento en el boicot que le pueden hacer al abono manchego el resto de empresas, ganaderos, toreros y subalternos al considerar que Reverte ha ido en contra de lo que dicen el resto. El alcalde Casañ bendijo un pliego que ha espantado a todas las grandes empresas y ha dejado el camino libre a estas sorpresas de última hora. Tomen asiento, que el viaje hacia Dios sabe dónde acaba de comenzar.