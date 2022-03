Albacete contará con nuevos carriles bici

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, y el concejal de Movilidad Urbana, José González, han presentado hoy un ambicioso plan de mejora de la red ciclista de la ciudad de Albacete, cuya inversión, en sus dos primeras fases, supondrá una inversión superior a los 685.000 euros, “con lo que pondremos a disposición de la ciudadanía una de las redes más importantes de España en materia de carril-bici, en nuestro propósito de cambiar los modos de movilidad en busca de una ciudad más amable y sostenible”. Así lo ha explicado el alcalde, que ha dado cuenta de los dos expedientes que han sido informados favorablemente por la Comisión de Movilidad Urbana celebrada esta mañana.

El alcalde ha indicado que el Ayuntamiento de Albacete ha realizado un informe que ha radiografiado la situación de la red ciclista en la capital y ha decidido priorizar estas actuaciones, subrayando que toda la normativa de la Unión Europea y del Gobierno de España, a través de la Ley de cambio climático y transición energética, obliga a tomar medidas a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, y así, el desarrollo de nuestro Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y la puesta en marcha de las medidas que contempla, junto a la estrategia estatal por la bicicleta “hace que sea absolutamente innegociable la mejora y construcción de nuevos carriles-bici en nuestra ciudad”.

Objetivos

Con los proyectos aprobados hoy se persiguen varios objetivos, “mantener la red actual, mejorar cruces con deficiencias de seguridad y ampliar e interconectar la red actual mediante la creación de ciclocalles, ciclocarriles y nuevos itinerarios ciclables segregados del tráfico rodado”.

Sáez Cruz ha señalado que en la red existente de carril-bici “se va a realizar un mantenimiento en profundidad que, básicamente, consistirá en el repintado de zonas en las que ha ido desapareciendo, la mejora de la señalización horizontal y en la reparación de zonas deterioradas para que vuelvan a estar listas y que conformen una red saneada y con buen uso de los y las ciclistas”.

El segundo de los objetivos pasa por dar solución a los cruces y a las conexiones con la red. “Es necesaria una mejora en la conectividad del carril-bici, dándole más sentido a esta infraestructura ciclista y consiguiendo que exista mayor continuidad en toda la ciudad”, ha comentado el alcalde, apuntando que se va a intensificar el trabajo en espacios en los que actualmente no están bien definidos los cruces entre peatones y ciclistas, “realizando intervenciones que solventen estos problemas”, ya que entendemos que la seguridad debe ser uno de los ejes motores de estos proyectos, pues el carril-bici debe consistir en una red que nos permita un origen y destino sin interrupciones y que sea seguro para todos los usuarios y usuarias”.

En cuanto a ciclocalles y ciclocarriles, la idea de la intervención prevista es de conectar estos itinerarios con al resto de la red ciclista de la ciudad, “y donde resulta imposible la construcción de un carril-bici exclusivo para ciclistas, se ha optado por habilitar ciclocalles y ciclocarriles, imprimiendo en el carril de circulación la señalización de Albacete a 30 kilómetros por hora y un anagrama con un ciclista de forma fácilmente visible”. En este sentido, por cuestiones de seguridad se han priorizado ciclocalles y ciclocarriles en vías de único sentido de circulación, y entre ambas, se ha priorizado la ciclocalle de un único carril frente a los ciclocarriles.

Y el cuarto apartado de esta estrategia es la construcción de nuevos carriles-bici,“para formar rondas y una red que permita un desplazamiento seguro por toda la ciudad, evitando cortes y desconexiones que hacen actualmente difícil el uso de estas infraestructuras”, ha comentado el alcalde, apuntando que el planteamiento es el de hacer varias rondas que circunvalen la ciudad, una interior y otra exterior y una conexión radial que haga una red completa y con plena funcionabilidad.

Esta estrategia ha sido seleccionada por el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana en la primera convocatoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea, y que ha sido dotado de una ayuda de 446.280,99 euros, es decir, que 65 de cada 100 euros que se invertirán en estos proyectos procederá de fondos europeos, mientras que el resto serán aportados por las arcas municipales.

Primer proyecto, mejoras y nuevas infraestructuras

El concejal de Movilidad Urbana, José González, se ha ocupado de detallar los contratos, indicando que, por un lado, se ha dado el visto bueno al proceso de licitación del Proyecto de Obras de Mejora y Creación de Infraestructura Ciclista en el Entorno Urbano, presupuestado en 511.476,77 euros, que contempla, a su vez, diversas obras, todo ello con un plazo de ejecución de cuatro meses desde la adjudicación del concurso público. Con estos trabajos, la ciudad ganará en torno a 4 kilómetros más de carril-bici, con lo que los y las ciclistas dispondrán de más de 55 kilómetros de carriles de uso exclusivo para bicicletas.

Según González, creará una nueva infraestructura ciclista en el barrio de Cañicas-Imaginalia, en concreto, en las calles Molinicos y Campanilla, y en la avenida Emilia Pardo Bazán. Se construirá un carril-bici de doble sentido y 2,40 metros de anchura que se conectará con el existente en la avenida Gregorio Arcos por el norte, y por el sur al de la avenida de la Mancha. Además, también quedará conectado desde la calle Campanilla con la calle Constantino Romero, desde la Fiesta del Árbol hasta la avenida Escritor Rodrigo Rubio.

Otra nueva infraestructura ciclista será la que se ponga en marcha en Puerta de Chinchilla, para conectar los itinerarios actualmente existentes en las calles Alcalde Conangla y San Pedro, pasando por la rotonda del Sol. Además, se va a intervenir para mejorar la conexión con Alcalde Conangla y la rotonda del Puente de Madera.

Dentro de este proyecto también se contempla actuar en la calle Lérida, lo que permitirá la conexión de la red ciclista del barrio Canal de María Cristina con la ronda exterior.

Además, se mejorará la infraestructura existente en la rotonda que conecta las calles Virgen del Pilar y Constantino Romero.

La avenida del Teatro también dispondrá de carril-bici, que servirá para conectar los itinerarios ciclistas actualmente existentes en la avenida Cronista Mateo y Sotos y la calle Casas Ibáñez, dotando de esta forma de accesibilidad para el tráfico ciclista a varios equipamientos públicos, desde el IES Don Bosco al IES Andrés de Vandelvira, pasando por el CEIP Ana Soto, IES Universidad Laboral y Teatro de la Paz.

Zona de los ‘Titihs’

Otra infraestructura más es la que se ha diseñado para las calles Arquitecto Julio Carrilero y Pozo. Se trata de una actuación integral en Arquitecto Julio Carrilero, desde Ramón Menéndez Pidal hasta la Diego de Alarcón -zona de los Titihs-, donde se eliminará el aparcamiento actual y se habilitará un espacio peatonal con arbolado y mobiliario urbano. González ha detallado que este proyecto responde a una petición de los vecinos y vecinas de esta zona, ya que no disponen de un espacio peatonal y abierto.

Además, el carril-bici que se va a habilitar en la calle Pozo conectará los itinerarios ciclables actualmente existentes en Julio Carrilero y Ramón Menéndez Pidal.

Otras actuaciones

Este proyecto prevé otras intervenciones en la avenida Gregorio Arcos con la calle Jesús del Gran Poder; carretera de Ayora con el cruce de la calle Poeta Agraz, y la conexión de nuevas ciclocalles con la infraestructura ciclista existente.

En este sentido, se va a hacer una intervención en los cruces de calzada en los que el tránsito de bicicletas o no existe o no queda resuelto mediante un paso exclusivo segregado de los peatones, lo que generaba un problema de seguridad tanto para ciclistas como para peatones, en ambos casos, al no poder realizar el cruce en condiciones de seguridad.

Así, se intervendrá de tal manera que se resuelvan los distintos problemas que se dan y que mejore la seguridad en los cruces donde no existe un espacio habilitado para el paso ciclista, lo que se da en los cruces de la avenida Gregorio Arcos con la calle Jesús del Gran Poder, en la carretera de Ayora con la calle Poeta Agraz, y en las nuevas ciclocalles con la infraestructura ciclista que ya existía.

En todo caso, todas las actuaciones llevan aparejada la señalización horizontal y vertical precisa.

Segundo proyecto, intervenciones en la red existente

Por otro lado, el concejal de Movilidad Urbana ha señalado que se han presupuestado 173.940,92 euros para el Proyecto de Obras de Mejora y Creación de Infraestructura Ciclista en el Entorno Urbano, lo que permitirá llevar a efecto una serie de actuaciones para la adecuación de la red ciclista actualmente existente, así como la ampliación de dicha red, de forma que quede garantizada la accesibilidad en el conjunto del entorno urbano a través de la conexión y el mallado de toda la infraestructura ciclista. El plazo de ejecución del conjunto de actuaciones que componen el proyecto se estima en dos meses desde la firma del contrato, una vez adjudicado por concurso público de contratación. Así, entre las actuaciones de ejecución de nuevas infraestructuras ciclistas destaca, en primer lugar, la intervención prevista en el perímetro del Recinto Ferial. Mediante esta actuación se pretende mejorar la conectividad entre varios itinerarios ciclistas que actualmente quedan desconectados entre sí, como la ronda exterior de la calle la Roda y avenida Arquitecto Julio Carrilero y, de paso, su conectividad con la nueva red de ciclocalles y ciclocarriles de las calles Espoz y Mina, Hermanos Jiménez, Granada y Quevedo.

Y aquí viene otra de las actuaciones de este segundo proyecto cuyo proceso de licitación ha sido aprobado hoy, tanto en las ciclocalles como en los ciclocarriles. Mediante esta actuación se pretende ampliar el mallado y la interconexión de la red ciclista en la zona del centro urbano, en la que la ejecución de plataformas reservadas para el uso exclusivo de bicicletas supondría una penalización inasumible para los espacios reservados a peatones y vehículos.

De esta forma, el Ayuntamiento de Albacete aspira a lograr una solución que compatibilice las calzadas para que pueda ser utilizado tanto por ciclistas como por otros vehículos, con preferencia de uso para los primeros. Para ello se va a intervenir en una treintena de ciclocalles y más de 10 ciclocarriles, con una señalización de uso preferente de bicicletas, señalizando verticalmente en la calzada una bicicleta con unas flechas que indican la dirección, además de señalización de 30 kilómetros por hora para dar mayor seguridad a los ciclistas en estas vías.

Las ciclocalles en las que se va a intervenir son:

Avenida Isabel Católica-Menéndez Pidal (desde Guardia Civil a Cuchilleros)

Avenida Menéndez Pidal- Isabel Católica (desde Cuchilleros a Guardia Civil)

Calle Iris (desde Carmen a Guardia Civil)

Calle San Antonio (desde Pablo Medina a Martínez Villena)

Calle Padre Romano (desde San Julián a Iris)

Calle Baños (desde Pozo a Feria)

Calle Quevedo (desde Arquitecto Julio Carrilero a Menéndez Pidal)

Calle Granada (desde Avda. de los Toreros a Roda)

Calle Doctor Ferrán (desde Feria a Espoz y Mina)

Calle Espoz y Mina, Hermanos Villar y Luis Badia

Calle Cristóbal Pérez Pastor (Fátima a Baños)

Calle Ríos Rosas (desde Caba a Paseo de la Circunvalación)

Calle Pedro Coca (desde Paseo de la Circunvalación a Caba)

Calle Estrella (desde Rosales a Paseo de la Circunvalación)

Calle Jesús de Nazareno (desde Nueva a Teodoro Camino)

Calle Teodoro Camino (desde Tinte a Av. España)

Calle Joaquín Quijada (desde Feria a Francisco Pizarro)

Calle Pérez Galdós (desde Francisco Pizarro a Simón Abril)

Calle Antonio Machado (desde Simón Abril a Francisco Pizarro)

Calle Fátima (desde Francisco Pizarro a Feria)

Calle Albarderos (desde Baños a Plaza Mayor)

Calle Carnicerías (desde Mayor a Rosario)

Calle Caba (desde Rosario a Baños)

Callejón de las Portadas (desde Feria a Albarderos)

Calle Feria (desde Zapateros a Baños)

Calle San Julián (desde Cura a Callejón de las Portadas)

Calle Cruz (desde Lozano a San Agustín)

Calle Puerta Valencia (desde Cid a Oro)

Calle Parra (inicio calle conexión acera bici)

Calle Muelle (desde Alcalde Conangla a San Agustín)

Calle León (desde Cruz a Alcalde Conangla)

Los ciclocarriles en los que se va a intervenir son:

Avenida Isabel Católica (desde Guardia Civil a Padre Romano)

Calle Pablo Medina (desde Padre Romano a San Antonio)

Calle San Agustín (desde Cid a Paseo de la Libertad)

Calle Martínez Villena (desde Paseo de la Libertad a Cura)

Calle Baños (desde Albarderos a Feria)

Calle Tinte (desde Tesifonte Gallego a Rosario)

Calle Tinte (desde Tesifonte Gallego a Plaza Carretas)

Paseo Simón Abril (desde Arquitecto Vandelvira a Pérez Galdós)

Paseo Simón Abril (desde Pérez Galdós a Gabriel Lodares)

Calle Herreros (desde Alcalde Conangla a Cruz)

Calle Hermanos Jiménez

Y el tercer pilar de este Proyecto de Obras de Mejora y Creación de Infraestructura Ciclista en el Entorno Urbano contempla las actuaciones de mejora de la infraestructura ciclista existente. Por un lado, se mejorará la señalización horizontal y vertical, lo que contempla el repintado de señalización horizontal en todos los itinerarios ciclables en los que actualmente está poco visible, tanto su propia delimitación con bandas de pintura acrílica de 10 centímetros de espesor, como de los cruces en calzadas (pasos de peatones y símbolos de tacos para paso ciclista con una pintura reflexiva de doble componente).

Esta actuación se llevará a cabo en los itinerarios siguientes:

Carretera Madrid

Calle La Roda (Circunvalación)

Calle Benavente (Circunvalación)

Paseo Circunvalación (desde Francisco Pizarro hasta Diego Almagro)

Calle Hellín (desde Hermanos Falco hasta Facultad de Medicina)

Avenida de España (Universidad)

Avenida de España entre Hellín y Gabriel Lodares

Calle San Pedro entre Juan Pacheco y Santa Marta

Carretera de Ayora (hasta puente)

Plaza Puente de Madera y Núñez de Balboa

Calle Alcalde Conangla, entre Serrería y Puerta de Chinchilla

Paseo de la Cuba, entre Puente de Madera y Paseo de la Libertad

Avenida Estación

Avenida Julio Carrilero

Avenida Cronista Mateo y Sotos

Calle Carmen

Avenida Ramón y Cajal

El concejal de Movilidad Urbana ha comentado que es intención del actual Equipo de Gobierno no volver a habilitar carriles-bici sobre aceras, “y es más, nuestro propósito, cuando se pueda, será el de trasladar las rutas que ahora existan sobre el acerado a las calzadas, pero mientras tanto ha llegado el momento de mejorar lo existente”