Albacete celebra una Semana Santa de récord y ya piensa en la de 2027

La Semana Santa de Albacete ha concluido con un balance muy positivo. Después de dos años, por fin se han podido "sacar todas las procesiones a la calle", ha celebrado Antonio Martín, presidente de la Junta de Cofradías de Albacete. El buen tiempo ha sido clave para que tanto los cofrades como el público hayan podido disfrutar de los desfiles, con una afluencia masiva en las calles de la capital.

Una cantera de cofrades para el futuro

El futuro de la Semana Santa albaceteña parece estar garantizado gracias al compromiso de las nuevas generaciones. Según Martín, "tenemos un futuro asegurado", algo que se refleja en la creciente participación en la procesión infantil de Lunes Santo, que este año ha contado con más niños que nunca. Los jóvenes llenan las bandas y los varales, lo que aporta "tranquilidad e ilusión".

Retos y mejoras pendientes

A pesar del éxito, las cofradías ya piensan en el futuro y en los aspectos a mejorar. Aunque lo primero será descansar, ya se han identificado algunos desafíos. Uno de los más claros es la necesidad de "ampliar el recorrido" de la procesión de Miércoles Santo, ya que "se nos queda corto", admite Martín. En los próximos días se evaluarán otras posibles mejoras de cara a la Semana Santa de 2025.

El balance positivo se extiende a toda la provincia, donde también se ha podido disfrutar de las procesiones en localidades con una importante tradición como Hellín, con sus tamboradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Tobarra, Chinchilla, Pozo Cañada, La Roda o Villarrobledo.