“El agricultor está abonando con caviar y regando con champán”, palabras del director general de Grupo Candelo

Cope Albacete se embarca en nuevo proyecto: COPE MÁS ECONOMÍA, un espacio de COPE para profundizar en la realidad y en el futuro económico de nuestra provincia.



Te ofrecemos un análisis económico actualizado con la visión de empresas y entidades MÁS INFLUYENTES EN NUESTRA ZONA.

Una emisión enfocada a desgranar la información económica con la ayuda de expertos de diversos sectores empresariales que dibujan nuestro territorio. Los temas tratados serán muy variados: desde el sector agrícola, al aeronáutico, metalúrgico, logístico, y pasando por construcción y sector servicios. Este espacio radiofónico se caracteriza por tener a las empresas y entidades más influyentes con los empresarios destacados de cada ámbito.

COPE MÁS ECONOMÍA se convierte así en el análisis radiofónico más realista del momento de nuestro entorno.





GRUPO CANDELO, protagonista del primer programa

¿Quiénes son?

Comparten inquietudes con los productores y agricultores en todas sus líneas de negocio.

Se dedican a la comercialización de cereales y otros productos agrarios de origen nacional, para la industria harinera, semolera, maltera (Línea food) y de alimentación animal (Línea feed).

Todo ello ligado íntimamente al productor nacional, al que facilitan mediante el sistema de venta cruzada todo tipo de inputs (semillas, fertilizantes, fitosanitarios) y servicios (asesoramiento, financiación), lo que les permite tener un control y trazabilidad extrema sobre el producto final que suministran a la industria.

Además, son productores agrícolas, tanto de cereales feed y food, como de semillas certificadas en distinto grado (R1 y R2), lo que nos permite experimentar en propias carnes las inquietudes de nuestro agricultor.





Visión realista del sector/ análisis del entorno

Antonio Martínez, director general de Grupo Candelo, nos describe la realidad a la que se enfrenta en este momento el sector agrícola de la provincia.

¿En qué momento económico estamos desde el punto de vista del sector?

“Cada vez se sabe menos y cada vez el mundo es más incierto” comienza diciendo Antonio Martínez, dejando claro que esa es la base de una opinión puramente personal. A lo que añade: “siempre digo lo mismo, en Candelo esto se hace así porque siempre se ha hecho así, no vale.” Y con esa frase nos deja claro la importancia de evolucionar en función de los marcadores que el entorno nos marca.

Y nos deja un primer titular muy optimista cuando dice que está en el esfuerzo de todos que cambie la situación que tenemos e insiste en que el mundo agro que está por llegar no se parece en nada a lo que tenemos en la actualidad.

Vídeo







¿Qué necesitamos o cómo podemos mejorar la situación económica actual? Una solución desde tu sector para cambiar la situación

“Los que tienen capacidad de tomar decisiones en materia macro económica, tienen que asumir sus responsabilidades”. Cada empresario tiene su idea, pero la de Antonio es clara y ésta pasa por la austeridad “por sufrir, por renunciar, por no vivir a crédito. Nos toca ahorrar a todos en este momento” remarca el empresario.

“Parar sería el cáncer del sector”

El hecho de que la gente emprendedora se vea frenada por la situación que vivimos, asegura el director general de Grupo Candelo, que este sí sería el cáncer real del sector, y es precisamente, aquí y con el fin de evitar esta situación, donde dice, se deben tomar las medidas oportunas.

“Pido una visión medio/largo plazista a los políticos” señala Antonio. Y raíz de estas palabras, le preguntamos: ¿Quién se fija en los agricultores que están en su casa y no llegan a fin de mes, aquellos que no pueden hacer frente a los costes de producción y que, en definitiva, no llegan a fin de mes...? ¿Quién se fija en ellos?

Y esto es lo que nos contesta:





Vídeo





Le pedimos que lance un mensaje positivo al sector

Para finalizar el programa le pedimos a nuestro protagonista que lance un mensaje positivo para aportar un poco de luz en mitad de tanta oscuridad.

Y Antonio Martínez comienza este mensaje citando a Lorca: “cuando uno pierde la esperanza, realmente es cuando empieza a morir. Obviamente la esperanza no la perdemos, ni Candelo, ni deben perderla ningún oyente”.

Continúa con este mensaje positivo y para ello, utiliza también un hecho histórico, el descubriendo de América. “Yo creo que vamos a descubrir el nuevo mundo...En el mundo económico, esa América nueva llegará y la descubrirá esa gente que sepa aguantar la incertidumbre”.

“Vamos a pensar en ese día...El futuro está cerca. Es necesario que cada uno piense en quien es su líder” Y que, a su vez, lo encuentre y se deje guiar. Porque a ojos de Antonio Martínez, solo así saldremos de la situación actual:

“Con unos cuantos ´Cristóbal Colones´ descubriremos la nueva economía”, con esta metáfora, Antonio Martínez, director General de Grupo Candelo, pone el broche final a nuestro primer programa de COPE MÁS ECONOMÍA.