Abycine ya tiene Palmarés

ARCOS Gastroexperiencevuelve a Abycine, esta vez unido a la música. Desde las 13h de este sábado, la Carpa Abycine ARCOSacoge “Jazz & Cookin’ On Tour”,un espectáculo que nació de la programación del Festival Gastro-Musical de Valencia.

Esta puesta en escena única es la fusión perfecta entre música y cocina, dos lenguajes universales condenados a entenderse y unirse, dos de las formas más perfectas de hacer disfrutar al público. Crear platos basados en el jazzy que la música siga la creación culinaria en vivo, aprovechando cada movimiento y sonido emanados de la acción del chef cocinando melodías. Toda la cocina se convierte en un instrumento más para hacer una música para comérsela.

Los artistas que participan de esta ARCOS Gastroexperiencecon: el chef Miguel Ángel Ruiz; Juan G. Vinuesa, al saxo; Jorge Cubillana, en la guitarra; y Chemi Sarrióna la batería. La presentación corre a cargo de la periodista Laura Ferrer.



Como fiesta de clausura, la Sala La Cachorra Yeyé será el escenario a partir de las 23.30hde la última sesión de Abycine Off: la presentación del último disco de Fizzy Soup.

Siguiendo una filosofía handmade, el grupo ha editado “Wood Romm”(2014), “We do this”(2016) y “Not so far”(2017), con más de un centenar de conciertos a sus espaldas y varias giras nacionales, pasando por Los conciertos de Radio 3, salas como Bilborock, Apolo, La Casa Encendida, y festivales como Sonorama Ribera, DCODE, Gigante o Les Arts, entre otros.



De su último trabajo se ha dicho que está llego de texturas, que es muy difícil de etiqueta, o que es la confirmación de por qué se les ha señalado como una de las mejores bandas emergentes del país. Ya lo han presentado en festivales como Mad Cool o PortAmérica y en salas como La Riviera. Ahora llegan a La Cachorra Yeyéde la mano de El Hombre -music- y dentro de la programación de Abycine.

PALMARÉS XX ABYCINE Y III ABYCINE LANZA

PREMIO “DIARIO LA TRIBUNA DE ALBACETE” A LA MEJOR CREADORA LOCAL:

Ana Puentes, productora, directora y guionista albaceteña.

19º CONCURSO VIDEOCREACIÓN ALBACETEÑA

El jurado que ha decidido a los ganadores de entre los 10 trabajos que competían ha estado compuesto por el actor Jorge Kent y Tamara Lucarelli, distribuidora de cortos de Banatu Filmak.

PRIMER PREMIO, dotado con 200 euros: “Tiempos duros para el vino”, de Mario Lorente y Miguel Ángel Salido.

SEGUNDO PREMIO, dotado con la matrícula en un curso de la Fábrica de Notodo Filmfest: ‘Bar España’, de Ezequiel Soriano y Lola Fragueiro

TERCER PREMIO, dotado con 100 euros: “Vínculo”, de Edgar Córcoles.

MENCION A LA ORIGINIALIDAD: “Vínculo”, de Edgar Córcoles.

MENCION AL MEJOR TRABAJO INDIVIDUAL: al montaje de “Batgirl”, de Antonio Fernández.

PREMIO MI PRIMER ABYCINE

Premio Mi Primer Abycine, dotado con 500 euros que otorga la Diputación de Albacete: “Madre”, de Rodrigo Sorogoyen.

19º CONCURSO ABYCINE CORTOS

El jurado ha estado compuesto por Catalina Tobón, productora del PUERTO FICCI (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias) Carlos Madrid, del Cinema Jove de Valencia; y Alfonso Rivera, periodista de Cineuropa en España, El País Semanal, Aux Magazine y Fotogramas.

PRIMER PREMIO, dotado con 2.000 euros: “Los que desean”, de Elena López Riera.

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO, dotado con 1.000 euros: “La inútil”, de Belén Funes.

MENCIÓN ESPECIAL A LA CREATIVIDAD: Por su autoparodia a “Una noche con Juan Diego Botto”, de Teresa Bellón y César F. Calvillo.

MENCIÓN ESPECIAL por su antinostalgia: “Aliens”, de Luis López Carrasco.

EL PREMIO DEL PÚBLICO. Resulta de la votación de todos los que han pasado por las sesiones de cortos durante estos días. Todavía queda por contabilizar los votos de la última sesión que se proyecta la tarde de este viernes.

VII PREMIO DE HECHO EN CASTILLA LA MANCHA

Por séptimo año consecutivo, Castilla-La Mancha Media patrocina el Premio “Hecho en Castilla-La Mancha” con 3.000 euros para el ganador. Optaban 9 cortometrajes. El jurado de este premio ha estado compuesto por los profesionales del Área de Programación y Ficción de Castilla-La Mancha Media.

El premio es para “Las rupturas abiertas”, dirigido por Juan Carlevaris.

PREMIO CARNÉ JOVEN HECHO EN CLM: “Dundu”, de Christopher Sánchez

PREMIO PNR: La Plataforma de Nuevos Realizadores otorga este premio que supone un año de cuota gratis y estrenar el cortometraje en la Filmoteca Española o en la Cineteca de Madrid.

El premio es para “Amor, amor, amor”, de Carlos Escolástico.

ABYCINE INDIE

PREMIO OFICIAL ABYCINE INDIE

Lo concede Castilla-La Mancha Media al mejor largometraje de la sección oficial Abycine Indie y está dotado con 3.000 euros.

El jurado ha estado compuesto por los profesionales del Área de Programación y Ficción de Castilla-La Mancha Media.

EL PREMIO ABYCINE INDIE ES PARA: “Apuntes para una película de atracos”, de Elías León Siminiani.

PREMIO DE LA PRENSA

Lo otorga un jurado compuesto por cinco miembros de la Asociación de Periodistas de Albacete. En este caso han sido: Marto Egido; Daniel Marrón, de Castilla-La Mancha Media; Cristina Castellanos, de la Cadena SER; Ester Pérez, del gabinete de prensa del grupo municipal de Ganemos; y Javier Escudero, de Onda Cero.El premio es para “Teatro de Guerra”, de Lola Arias.

PREMIO JURADO JOVEN ABYCINE INDIE

Lo otorga el Jurado Joven a la mejor película de la sección Abycine Indie y es para: “Ana de día”, de Andrea Jaurrieta.

PREMIOS III MERCADO DEL AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE ABYCINE LANZA

CONCURSO DE PROYECTOS: Castilla-La Mancha Media otorga 15.000 euros a cada uno de los dos proyectos ganadores para su realización. Los ganadores son:

-“San Simón”, de MORELLI PRODUCCIONES, dirigido por Miguel Ángel Delgado.

-“Solteronas”, de YOLAPERDONO PRODUCCIONES, dirigido por Manuel Jiménez Núñez.

Ambos proyectos son agraciados también con la ayuda del programa OpenECAM de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid ECAM.

CONCURSO WORK IN PROGRESS : Abycine Lanza premia con 7.000 euros de ayuda al trabajo ganador de este concurso para su finalización y postproducción.

-“Tiempo vertical”, de Lois Patiño. Producido por ZEITUN FILMS.