8.000 firmas y una carta a Page para que Albacete tenga el hospital que merece

La campaña de recogida de firmas que se ha llevado a cabo durante dos fines de semana, los días 29 y 30 de noviembre y 13 y 14 de diciembre por parte de la Plataforma ciudadana Por un Hospital Público Digno ha recogido “un total de 7.817 firmas”, y no descartan alcanzar las 8.000, porque “todavía nos están llegando firmas desde los pueblos y colectivos que se han interesado por la Plataforma”, así lo afirmaba Blas González portavoz de la plataforma.

Desde la plataforma se ha destacado "todo el cariño" que han recibido en las calles de Albacete durante los días en los que se ha estado recogiendo firmas. Blas González agradecía a los ciudadanos su apoyo y aseguraba que seguirían con las reivindicaciones ya que, “la ciudadanía de Albacete desea un hospital que satisfaga las necesidades de los enfermos”.

Todas estas firmas serán llevadas ante el alcalde y el vicealcalde de Albacete con la intención de que las peticiones de esta plataforma se escuchen en las administraciones.

“Mientras haya enfermos en lista de espera, tres pacientes en una misma habitación y medios obsoletos, seguiremos estando haciendo lo que tengamos que hacer”

También se apuesta desde esta plataforma por la construcción de un hospital nuevo, nada de ampliaciones, ni remodelaciones. Además cuentan ya con el apoyo de los jefes de servicio y de sección del Hospital, personal y trabajadores sanitarios del centro, y también, el apoyo de todos los ciudadanos porque 'todos somos pacientes finalmente".

El presidente del Colegio de Médicos de Albacete, Fernando Gómez, manifestaba sentirse “defraudado con el informe de licitación de las obras del Hospital, que estarán terminadas en 2025”, una promesa incumplida según Gómez ya que el nuevo Hospital se debería haber inaugurado desde hace 5 años. También lamentaba que las obras no vayan a empezar "oficialmente" hasta verano de 2020 apuntando así que "continuaremos con habitaciones con tres camas, listas de espera, 15 quirófanos, tenemos una única resonancia magnética en el Hospital de Albacete”.

Fernando Gómez también se mostraba decepcionado con el apoyo de los partidos políticos, ya que según confirrmaba que en el caso de Ciudadanos y del PSOE no se había recibido ningún apoyo a la plataforma. “Han respaldado las propuestas de la Plataforma como personas, pero no como partido político. No comprendemos como no son conscientes que debe afectar a todo el mundo”. De esta forma, se hacía un llamamiento ha dejar las ideologías a un lado ya que el Hospital de Albacete es una necesidad para toda la ciudadanía de Albacete y de su provincia.

Continuaba Blas González preguntándose “¿y mientras tanto qué pasa con la lista de espera?, ¿qué pasará con nuestros enfermos cuando se inicien las obras?", reconociendo que “desde el año 2016 la lista ha subido un 40%”. Terminaban su intervención desde esta plataforma valorando el trabajo de los profesionales que trabajan en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, ya que a pesar de "la lamentable situación de las instalaciones" el Hospital se encuentra entre los 30 primeros de los hospitales públicos de España.

CARTA A PAGE

Ya fuera de la interveción ante los medios, eran los propios representantes de la Plataforma quienes informaban de que en las últimas semanas habían remitido una carta al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, exigiendo soluciones, informando de la situcación actual del CHUA y pidiendo una reunión. A día de hoy esa carta no ha sido respondida.

Puedes leer la carta de la Plataforma Por Un Hospital Público Digno en Albacete y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Albacete a continuación: