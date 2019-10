465 euros en el suelo, una ciudadana ejemplar y una mujer que recupera su dinero de forma inesperada

Estos días ha sido una de las noticias de la semana en Albacete la mujer que encontraba la cantidad de 465 euros en las inmediaciones del Carlos Belmonte y que ante la ausencia de un dueño de este dinero, decidía ir a la Policia Local y entregar este dinero para que pudieran encontrar a su posible dueño. Puedes leer más de la noticia original aquí.

Pues bien, COPE Albacete se ha puesto en contacto con las dos protagonistas de esta historia. La primera de ella es María Lourdes, que fue quien perdía este dinero el miércoles 9 de octubre cuando se disponía a pagar la ficha deportiva del equipo de su hijo, "lo llevaba en el sobre y cuando me bajé del autobús se me cayó suelto". María Lourdes se enteraba de que el dinero había aparecido gracias a los medios de comunicación, "me preguntaron los datos, el DNI y se portarón muy bien conmigo". Sobre la heroína de esta historia decía lo siguiente "me pensaba que no quedaba gente así, muy agradecida, es una emoción muy grande, te piensas que no hay gente tan buena como para eso". Para finalizar ha dejado la petición de invitar a café con postre a esta mujer que le ha dado la alegría de la semana.

Al otro lado de esta historia se encuentra Esther. Imaginénse qué harían si fueran por la calle y se encontrarán 465 euros sin cartera ni dueño, ¿Qué harían?. Esther lo tiene claro, "no sabía si era de una persona que acababa de sacar su nómina, o de alguien que tenía que comprar algo, es una cantidad que considereré que alguien se había quedado sin hacer algo que tenía que hacer". Continuaba justificando su acción "tampoco te iba a solucionar nada, y te quedas pensando si a la otra persona le solucionaba algo, así duermo mejor".

Una historia con final feliz que ayuda también a ver que sigue quedando gente buena en el mundo y que esperemos pueda servir como ejemplo en casos similares en un futuro.

Recomendaciones de la Policía en estos casos

Los cuerpos de seguridad del Estado recuerdan que en caso de encontrar un objeto perdido y se desconozca su propietario, se debe devolver o entregar a las autoridades para que lo hagan, ya que en caso contrario se podría estar cometiendo un delito de apropiación indebida.