Tras la Puerta de Hierros, se abre la de toriles en la plaza de Albacete

Se volvió a abrir la puerta más simbólica que tiene Albacete. La que da el pistoletazo de salida a diez días de oro en la capital. Y este año lleva propina con dos fines de semana. Tras el gesto más esperado del alcalde, Emilio Sáez, se dio comienzo a la denominada Feria del Reencuentro. Pero con las calles llenas de color, calor y respirando normalidad. Eran demasiados días los que llevábamos sin pisar el Recinto Ferial y el júbilo se palpaba en el ambiente. Porque estos días son también el sustento de muchas familias que el virus ha frenado en seco dos años. Y aunque hubo toros en 2021, este año sí contará la plaza con el respaldo de la otra Feria.

¿Es que hay dos ferias? Pues sí y también no. Son dos vasos comunicantes que se nutren al compás. Se complementan y se necesitan. No se entiende que se abra la Puerta de Hierros el día 7 y no lo haga la de toriles el Día de la Patrona. Con unos tres millones de visitantes que se calcula tendrá la Feria, hay arcilla de sobra para llenar la plaza cada día. Porque el reto que tiene el coso de la calle Feria es ese: luchar contra su fama. Bien ganada a pulso, el abono manchego siempre ha tenido un aspecto con buena salud en los tendidos. Y se ha dicho que Albacete se mantiene frente a la ola de cemento de otras plazas similares en fechas y oferta taurina. ¿Resistirá la plaza centenaria las secuelas de varios factores a la contra que se han visto en otras ferias este año?

Porque se une la crisis económica con una inflación que se comporta cual toro de banderillas negras. Y eso lleva a la gente a minimizar el ocio, midiendo con lupa dónde destina cada euro. De momento, con las cifras que se manejan de compra de entradas vía internet, el día 15 va a toda máquina. El cartel formado por los toros de Daniel Ruiz para El Juli, Roca Rey y la alternativa de Molina es la joya de la corona. Brilla con luz propia y la demanda para ese día es muy elevada. Huele a poder colocar el ansiado “no hay billetes”. El resto de días transitan entre luces crecientes, tenues, bajas y las penumbras. Por eso, decimos, hay que alumbrar bien los carteles para que las luciérnagas vayan a la luz de las taquillas. Cuando la presidenta Genoveva Armero saque el primer pañuelo blanco del ciclo, será tiempo de mirar cada día al tendido. Y confiar en el acelerón de última hora en taquilla. Que eso de comprar la entrada a las seis menos cuarto también es muy nuestro. Ojalá que esa sana costumbre se mantenga también este año. Que la Feria del Reencuentro sea la de reencontrarse con el toro. Y con la localidad. Valor y al toro.