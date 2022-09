Manzanares sale a hombros en una festiva sexta de Feria

Hubo mucha presencia de jóvenes aficionados en la plaza de toros de Albacete. Esos tres cuartos de entrada fueron una buena noticia.

Había amenaza de lluvia y los bolsillos ya flaquean tras un fin de semana ferial y festivo. Aún así, el coso de la calle Feria logró el mejor aspecto de los vistos hasta el momento. El cartel destinado a un público muy concreto cosechó una entrada más que aceptable. Porque según el cartel que se confeccione, se hace el reclamo a un tipo de público u otro.





Ahora bien, ¿se le dieron argumentos al respetable para sentirse satisfechos? Porque es perfectamente lógico, lícito y entendible que un aficionado únicamente vaya a ver al Fandi, Manzanares y Cayetano. Por motivos taurinos o extrataurinos, pero ahí está,pasando por taquilla.

Repetimos, ¿se dieron motivos para sentirse satisfechos y regresar otro día? Pues en el día de hoy, se dieron pocos argumentos para que esos aficionados regresen. Desafío ganadero o no, la presentación y juego no fue la que Albacete reclama y necesita. Por su historia, su presente y su futuro. Si Victoriano del Río no estuvo a la altura de su propia exigencia, con un único toro, su rival naufragó. Juan Pedro Domecq suspendió con nota muy baja y merece ir a septiembre. Pero no a la próxima Feria, ojo.

Hablando de desafíos, el presidente Coy tuvo hasta tres en la concesión de trofeos. En los dos primeros, acertó al no conceder una oreja a cada uno de los toros del Fandi. La petición nunca fue rotundamente mayoritaria, quizás más ajustada la segunda, e hizo lo correcto al no dar los trofeos. Ahora bien, empleando terminología taurina, devolvió las orejas en el quinto al darle el doble premio a Manzanares. La faena, basada en la mano derecha, sin apenas nada al natural, fue con casi todas las series muy cortas, lo que impidió que hubiera contundencia. Detalles, sí, y algunos buenos, pero sin merecer esas dos orejas. Toreo lineal y despegado por momentos, además.





Por último, lo mejor fueron las banderillas del Fandi junto con las estocadas volcándose a por todas. Finalmente, Cayetano cortó un trofeo pero sus dos actuaciones carecieron de brillo. El gozo en un pozo para sus partidarios.