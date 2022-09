Los “victorinos” llegan para la última de Feria

La ganadería de la “a” coronada vuelve a protagonizar el cierre taurino de la Feria de Albacete. En 2021 fue la encargada de brindar una tarde muy interesante, logrando el trofeo al mejor toro del abono. “Garañuelo” fue un gran toro al que Serrano desorejó. Este año hemos podido ver fotos de la corrida que vendrá a Albacete. Y su presencia es seria. El cierre de Feria se produce con “torismo”.

Y tenemos el curioso y épico caso del torero de Santiago de Mora en Albacete. Porque llevar nueve puertas grandes consecutivas en la plaza de la calle Feria se escribe muy rápido. Pero el lograrlo, ha sido una labor titánica y que siempre hay que recordar y poner en valor. En una temporada muy dura, Rubén Pinar nunca ha tirado la cuchara y afronta esta tarde con ganas de repetir el triunfo del año pasado. Pinar ha dicho a COPE Albacete que el que no apuesta, no gana. Y que no será sencillo lograr lo del año pasado, pero que todos lo van a intentar. Que la segunda parte sea igual o mejor que la anterior.

Y Sergio Serrano lidiará el último toro de la Feria de 2022. Tiene ante sí el mayor desafío de su carrera en la plaza de la capital. Hablamos de reeditar el triunfo con los “victorinos” y volver a ser el vencedor del abono. No lo tendrá fácil: se le comparará con lo bueno que hizo en 2021 y la exigencia será mucha. Pero si alguien es capaz de lograrlo, ése es el torero manchego. Doblete en dos tardes de mucha responsabilidad, es una apuesta muy fuerte. Y Albacete apuesta todo a Sergio Serrano, por descontado.