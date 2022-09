Juan Leal obtiene tres orejas generosas en la cuarta de abono

En la Fiesta se puede triunfar de varias maneras. Una de ellas es haciendo el toreo más clásico. Y otra, que también cala mucho en el tendido, es la de cruzar la raya de la valentía y alcanzar la del tremendismo. Cuando se tira por ese camino, que es muy respetable y lícito hacerlo, se consiguen más “¡ay, uy, uf!” que “olés”.

La tauromaquia es emoción y hay que llegar al público soberano. Pero ante la catarsis de un sábado ferial, la presidencia debió velar por mantener el rigor de Albacete. Ese del que se habla en corrillos, tertulias y críticas antiguas pero que lleva bastante tiempo montado en la noria. Y es que la presidenta Genoveva Armero concedió el doble trofeo tras una estocada bastante defectuosa. Eso sí, fue pedido con mucha insistencia por la mayoría de los presentes en la más de media entrada lograda.

Habrá razones a favor y en contra de ese doble trofeo. Juan Leal es valiente, mucho. Y se mete entre los pitones como el que pasea por los redondeles. Pero, ¿ y cuando no logra que el bizcocho suba del todo con el toreo ortodoxo? Pues fuerza la máquina y se coloca en el sitio donde la muerte mira a los ojos. Y se levanta sin mirarse tras ser arrollado por el toro.

Pero cuando llega la hora de ligar, templar, cargar y mandar, la cosa cambia. Sus armas son asomarse al precipicio y saber tocar la fibra sensible del aficionado. Aunque a veces no pasó de mediocre toreando, fue sobresaliente emocionando. La Fiesta tiene cabida para todo tipo de toreros y Leal tiene su sitio. Como sitio tiene también el no estar de acuerdo con ese doble premio. El corazón ferial le ganó la partida a la razón.

Los otros cuatro toros de Ricardo Gallego no cumplieron con lo previsto. Con muy poco juego, Ferrera no tuvo su mejor tarde en Albacete. Y Álvaro Lorenzo se fue cabizbajo porque nunca estuvo cómodo con sus toros. Y no le faltaron razones para ello.