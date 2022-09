Guillermo Hermoso de Mendoza corta dos orejas en el domingo de rejones en Albacete

El fin de semana ha sido muy intenso en Albacete. La Feria ha estado hasta los topes y seguro que las cifras oficiales de visitantes lo corroborarán. Pues en el coso de la calle Feria, en domingo de resaca y con cartel de rejones, hubo algo más de 2/3 de entrada. Es menos que otras ediciones, claro está, y es que la ausencia de Ventura fue alargada. Es el Roca Rey de los caballos en la taquilla. Y aunque Diego está en el abono, le hubiera venido bien a la entrada el anunciarse en el día de hoy. Porque el cartel era flojo, en eso cabe poca discusión.

El público de rejones en Albacete es tremendamente fiel. Y gusta ver la conjunción de toro y caballo. Lástima que los toros de Fermín Bohórquez dieron menos juego del esperado.

Hermoso de Mendoza dejó momentos de interés con un lote que dio opciones. El doble premio en el sexto se explica por una faena completa. Y porque el respetable se quedó decepcionado tras tener que apuntillarse el toro anterior. La puerta grande fue meritoria, en resumen.



Qué pena que Juan Manuel Munera no pudiera hacer nada con ese quinto. Tras un segundo rejón de castigo inicial, el toro dio síntomas de venirse abajo. Tan abajo que terminó echándose con síntomas de estar yéndosele la vida. Y tuvo que ser apuntillado, para decepción de todos. Lea Vicens, que abrió plaza, perdió la opción de obtener algo en el cuarto. Si con el rejón de muerte no estuvo bien, con el descabello fue un suspenso muy bajo. Y ahí terminaron sus opciones en un día que no pasó de discreto.