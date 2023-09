Feria taurina: Una digna previa antes del ascenso

Cada año, en todas las ferias de España, suele darse ese tipo de carteles que se denominan “de relleno”. Entiéndase bien, y por hacer un símil: no es lo mismo rellenar la lasaña con un poquito de carne ultra procesada y tomate de bote, que hacerlo con unas verduras y salmón frescos y de calidad. Por eso, no es el mejor plato del mundo, pero cumples unos mínimos de calidad. Pues eso es lo que sucede con el festejo de este martes de Feria: un cartel que está bien. Sin alharacas pero tampoco sin estridencias. Perera, Leal y Marín, con toros de La Palmosilla es una digna previa que sirve de prólogo a la traca gorda que se avecina en los próximos tres dias.

Abre plaza Miguel Ángel Perera, que no es hijo adoptivo de Albacete, pero poco le falta. El pacense es un torero que sigue en activo, en todos los sentidos. Es un viejo conocido del abonado albacetense que le recuerda por haber sido pregonero y por erigirse triunfador de nuestra plaza. Aunque su carrera se encuentra más cerca del ocaso que del amanecer, el pacense demuestra que el que tuvo, retuvo.

El torero francés, Juan Leal, apoderado por Manuel Amador, ha sido incluido gracias a las tres orejas que arrancó, no exentas de polémica, en 2022. Leal es todo corazón, con un valor que roza la temeridad. Su peculiar estilo, a veces alejado de los cánones clásicos, lo juega todo a la carta del riesgo y la emoción. De todo tiene que haber en la viña del Señor, y su repetición, estocadas bajas al margen, es justa.

El nombre de Ginés Marin es de los que enluce el abono porque representa esa segunda línea que no desentonaría en carteles de mayor nivel. Con un punto más de suerte y rotundidad, Ginés volvería a estar anunciado en las tardes de campanillas porque tiene condiciones de sobra para ello. Ha firmado faenas de buen gusto en nuestro albero, aunque en algún momento ha faltado terminar de abrochar el triunfo. Nueva ocasión, también merecida. Por último, los toros de La Palmosilla, apuesta de la empresa Casas y Amador, cumplen con el pliego y quedamos a la espera de comprobar in situ cómo resultarán en Albacete. Tarde de expectativas y de huir de ser un convidado de piedra. ¿Y si el relleno es lo que más gusta del menú? No sería la primera vez que pasa. Ni tampoco la última.