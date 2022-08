El diestro Sergio Serrano habla para feriaalbacete.es: “Ya estoy pensando en reaparecer”

Las imágenes eran estremecedoras. Un astado de Ana Romero hería de gravedad al torero albacetense en Azpeitia. Sergio Serrano fue trasladado hasta Albacete el mismo sábado 30 de julio. Pese a que la evolución era positiva, durante el ingreso en la Clínica Santa Cristina de la capital, una analítica recomendaba una operación. No se dilató en el tiempo y se hizo el 1 de agosto. Así, la intervención fue realizada por el cirujano jefe de la plaza de toros de Albacete, Pascual González Masegosa. Consistió en la colocación de tres drenajes y una limpieza más profunda, con el objetivo de reducir la probabilidad de una nueva infección.

COPE Albacete se ha puesto en contacto con uno de los nombres propios de la próxima Feria. De esta forma, Sergio Serrano expresaba que “ha habido mucha suerte, porque dentro de la gravedad de la cogida, la herida podía haber sido mucho peor. No ha sido nada para lo que podía haber sido y dentro de que sea una zona muy molesta, como es el gemelo, no ha habido grandes destrozos. Si Dios quiere, ya estoy pensando en reaparecer, en volver a la cara del toro y en seguir la temporada que estaba llevando. Está siendo muy bonita y estoy encontrándome a un nivel muy bueno. Todavía quedan unos días. Lo siguiente que tengo es El Bonillo el día 12, que haré todo lo posible por estar. El 14 voy a Dax y el 15 a Cenicientos. Eso es lo próximo".

Sergio se mostró emocionado por las innumerables muestras de cariño recibidas: “Me gustaría dar las gracias a toda la gente que me ha escrito o que ha llamado. Tanto a mí como a mi familia y seres queridos. Diciendo que han sentido lo que ha pasado y mostrándome su apoyo. Gracias a todo Albacete porque me siento un privilegiado por el cariño que me profesa. Si Dios quiere pronto volvemos a la cara del toro y a seguir manteniendo esa ilusión que siento en la gente de Albacete”.