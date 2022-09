El balance de la Feria taurina de Albacete: el bonito paquete contenía una guitarra española

¿Cómo ha resultado la última Feria taurina de Albacete? Esa es la pregunta que se hacen muchos aficionados con el abono recién finalizado. Porque al escribir un balance, hay que irse al principio de todo. Y no hablamos del día 8 de septiembre, sino al día de la presentación de los carteles de este año. Porque no es ecuánime ni justo poner el foco en unas pocas tardes y obviar el resto, tanto para bien como para mal. Por eso, lo recomendable es ver el planteamiento, nudo y desenlace.

los carteles se presentaron en una buena gala, novedosa e interesante, en el emblemático Teatro Circo de la capital. Ya hicimos crónica sobre ello

y fue como abrir un paquete con un precioso envoltorio que contiene una guitarra española. Lo que pasa es que se esperaba una guitarra eléctrica. Las dos hacen música, pero una es más moderna que otra. Después volveremos sobre esto para explicar con detalle lo que ha sucedido.





Promoción y difusión de los carteles





Porque la empresa de Casas y Amador tenía la obligación y también el compromiso de apuntalar este aspecto. Porque si en 2021 en este apartado no se alcanzó un nivel satisfactorio, en 2022 las mejoras han sido evidentes. El periodo de renovación de abonos ha durado casi un mes, se ha invertido en publicidad y medios, recuperando visibilidad taurina en la ciudad. Se abrió una coqueta taquilla en el Centro Comercial Calle Ancha, lo que ha facilitado la compra de entradas en el centro de la ciudad. Esto, unido al buen hacer del equipo encabezado por Ángel Gómez y Gonzalo Gil, ha asegurado una pronta y eficiente gestión en las taquillas de ambos despachos. También se han puesto lonas fuera de la plaza con fotografías de los toreros y se ha hecho la habitual ornamentación. Además, se han enviado con regularidad notas de prensa a los medios para informar sobre distintos temas: noticias, plazos, entrevistas, fotografías de toros a lidiarse, etc. Y se han recuperado las fotos y vídeos del día del festejo, con los datos del sorteo en tiempo y forma, además de los resúmenes de lo ocurrido cada tarde. Y puestos a hacer sugerencias, con una rueda de prensa posterior de los empresarios al presentar los carteles, se resolverían muchas dudas. El poder preguntar los medios sobre la programación, aportaría un plus de transparencia que nunca está de más.

Y sin ser estrictamente ferial, pero sí entra en lo obligatorio, se ha cumplido con lo que pone en el contrato en otros apartados. Se ha organizado la desencajonada, también el pasacalles taurino con la banda de música así como la contratación del preparador físico para la Escuela taurina. Al igual que dijimos que en 2021 quedaron pendientes, este año se han llevado a cabo. Y es pertinente dejarlo por escrito.





Los toreros





Muchos han sido los diestros y divisas que han saltado al ruedo de la calle Feria. Y sobre todos los nombres, hay que poner en la cúspide a dos protagonistas: Sergio Serrano, indiscutible triunfador de este año, y Playero, toro de Victorino Martín al que el albaceteño le cortó las dos orejas. El torero albacetense y la ganadería de la “a” coronada vuelven a acaparar los principales galardones de este año. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, dice el dicho. Y no nos podemos olvidar de otro diestro que ha sumado su décima puerta grande consecutiva en Albacete: hablamos de Rubén Pinar, por supuesto. También destacamos el buen sabor de boca que dejó José Fernando Molina, triunfando en su despedida como novillero y poniendo el “no hay billetes” el día de su alternativa. Tampoco nos olvidamos de Cristian Perez, novillero que ya pide el toro, ni de Paco Ureña, que fue hasta la estatua de Dámaso Gonzalez para honrar su memoria y ofrendarle un triunfo. La estocada al encuentro que dejó ha tenido premio. Otros nombres han destacado: Juan Leal por valiente rozando la temeridad, más por la vía de emocionar metiéndose entre los pitones que dando argumentos sólidos con la muleta. Manzanares estuvo muy elegante aunque todo liviano, sin profundidad, y Roca Rey que fue un cóndor en la taquilla pero las garras no fueron desgarradoras. Otros nombres han triunfado o cortado un apéndice: Diego Carretero, Víctor Hernández, Juan Manuel Munera, Guillermo Hermoso de Mendoza, Cayetano, El Juli. Y han pasado de manera muy gris Lalo de María, Antonio Ferrera, Lea Vicens, Cayetano y Alejandro Talavante. Han sobrado nombres conservadores y han faltado diestros que refresquen algunos días. ¿Recuerdan lo de la guitarra española y la eléctrica? Pues a eso nos referíamos. Albacete siempre se ha caracterizado por anunciar a los toreros del momento en la temporada. Y a los triunfadores del presente año. Así se forma la conjunción perfecta: toreros locales, figuras de la Fiesta y los diestros de moda, sumando las revelaciones. En este último apartado es donde ha estado el principal lunar de los carteles de este año.

Las ganaderías





Y en el plano ganadero, la presentación ha sido irregular, teniendo el pico más alto en Victorino y el más bajo en los de Daniel Ruiz. Porque algún toro de la divisa manchega no tuvo un trapío acorde con la categoría de Albacete. El resto, desigualdad pero dentro de una línea aceptable y de aprobado alto en líneas generales. Ahora bien, lo de los desafíos ganaderos no ha funcionado. Se han lidiado tres tardes con corridas incompletas: los dos desafíos y la de dos artes. Siempre es preferible lidiar corridas enteras que traer tres o cuatro toros de varias ganaderías. Cierto que los hierros cumplían con haber lidiado en plazas de primera, pero un desafío se supone debe tener diversidad de encastes. Destacamos por su juego un lote de Los Chospes, otro de Fuente Ymbro, otro del Montecillo, un toro de Daniel Ruiz, uno más de Jandilla, y dos toros de Victorino Martín, especialmente al toro de la Feria, “Playero”.





Las entradas





Si los días 8 y 9 hubo el abonado y ya, es decir, menos de media entrada, el 10 y 11 hubo una subida de espectadores. Mejor de lo esperado, vistos los dos carteles que se programaron. El día 12, novillada, siendo lunes y con amenaza de lluvia, se cosechó 1/3 de entrada, la más floja de todas. Y a partir del 13, coincidiendo con un mayor atractivo en cada tarde, y en consecuencia, la afluencia no bajó de los más de 2/3 largos de entrada de media. Además, se logró el lleno de “no hay billetes” el día 15. La Feria, la taurina y la otra, son vasos comunicantes que se necesitan. Si se ha fijado la cifra en más de tres millones de visitantes en estos diez días de Feria, en la plaza había sitio para más. Albacete es un tesoro pero su crédito no es infinito: hay que reforzar más los carteles. Si a esa guitarra la conectas a unos grandes altavoces, se escuchará desde una distancia mayor. Manteniendo lo bueno, y reforzando lo que hay que mejorar, los carteles de 2023 pueden ser muy interesantes.





La presidencia





Genoveva Armero ha presidido seis tardes por cuatro de Joaquín Coy. Este desequilibrio vino marcado porque Coy no pudo presidir el día 17 por tener COVID y causar baja. Ambas presidencias han concedido el doble trofeo tras una estocada ciertamente defectuosa (Armero a Leal y Coy a Roca Rey) y también han concedido orejas, la primera, pedida por el público, sin ser una petición rotunda y unánime (Genoveva a Víctor Hernández y Joaquín Coy a Cayetano). Si bien, ambos equipos presidenciales han acertado al no conceder algunos trofeos, como a Serrano y Ventura en el caso de Armero y al Fandi en el caso de Coy. Por último, como ya hemos escrito, el nivel ganadero se ha mantenido, con alguna excepción, pese a las dificultades, que no han sido pocas. Se han producido once salidas a hombros esta Feria, y algunas no han sido contundentes. Ante un público que se ha dejado llevar en ocasiones por la animosidad del reencuentro con la Feria, los presidentes tienen también el deber de ser los garantes de la seriedad de una plaza con la idiosincrasia tan particular que tiene Albacete. Porque muchas orejas no siempre es sinónimo de buen toreo.





El futuro





Queda un último año de esta primera prórroga concedida a la empresa. La Feria de 2023 tendrá una nueva Corporación municipal. Por eso, quedémonos con lo destacado de este año y señalemos lo que hay que mejorar. Frente a plazas similares a la del coso de la calle Feria, Albacete resiste. Y resiste frente a la crisis y la desconexión que ha causado la pandemia en el mundo del toro. Entre todos debemos enchufar de nuevo a más aficionados porque la ciudad lo merece. Albacete late al ritmo de su corazón taurino. El toro mueve a la ciudad y provincia porque los encierros y las vaquillas son una fuente enorme con un gran caudal de afición. Afición que ya desemboca en la plaza de toros. Por eso, volviendo a la guitarra del principio, afinemos las cuerdas y que suene la música. La música callada del toreo, ya saben. Valor y al toro.