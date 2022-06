Análisis de las ganaderías elegidas para la Feria

Salvo alguna duda que se planteaba en los mentideros taurinos de la ciudad acerca de la quiniela de ganaderías que la empresa habría elegido para Albacete, el listado presentado por la UTE Casas Amador cumple con el guión previsto. Nutrida presencia local con la triple comparecencia de tres hierros de cuño manchego: Daniel Ruiz y Samuel Flores para corridas; Los Chospes para una novillada. Además, repiten Montealto, también en novillada, y Fuente Ymbro, Victorino Martín y Victoriano del Río. Completan el elenco ganadero para corridas Jandilla y Domingo Hernández, terminando los de Fermín Bohórquez para el festejo de rejones.

¿Qué conclusiones se pueden extraer a priori sobre estas diez divisas? La principal es que se puede hacer un boceto muy marcado sobre la estrategia de las corridas seleccionadas y que luego influirá sobre los nombres de los diestros anunciados para cada cartel. Se confía -sin confirmación oficial- en una reedición del mano a mano entre Sergio Serrano y Rubén Pinar con los astados de la mítica divisa de Victorino Martín. También, según publicó La Tribuna de Albacete, Morante de la Puebla habría solicitado expresamente estoquear los toros de Samuel Flores y Domingo Hernández en un desafío ganadero. Fuente Ymbro y Jandilla, además de Victoriano del Río y Daniel Ruiz, son las que darán forma y fondo a unos carteles claves en la evolución de la plaza de toros.

Porque hay variedad de encastes con dos hierros toristas (Samuel Flores y Victorino Martín). Ahora bien, mientras que ambas divisas tienen una historia legendaria, el presente de Samuel se encuentra en horas bajas mientras que el de la “a” coronada regresa a Albacete como triunfadora en el aspecto ganadero de la pasada Feria.

El resto de ganaderías causan mayor o menor ilusión dentro de un conjunto conservador que no tiene ninguna sorpresa, ni para bien ni para mal. Ahora es tiempo de lograr combinaciones de interés en los carteles, esto es, toreros que la afición quiere ver por el buen momento que atraviesan, las principales figuras del toreo y los diestros locales que se han ganado a pulso estar anunciados en el serial septembrino. Lo ideal sería que las figuras mataran todo tipo de hierros en Albacete. Pero si, salvo honrosas excepciones, no tiran la moneda en otras plazas de mayor entidad que el manchego, difícilmente vendrán a hacerlo en nuestra Feria. Ya se sabe que ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Parece que prefieren negar la variedad y seguir con la monotonía. Ojalá se confirme lo de Morante con Samuel y el resto de diestros punteros se animen a firmar apuestas similares. Ganaríamos todos, sin duda. Valor y al toro.