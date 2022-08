La Muestra Internacional de Folklore cumple 33 años

En estos días previos a la Feria, la ciudad se prepara a fondo. Hay mucho que hacer de aquí al día 7 de septiembre.

Entre los preparativos, el de la Muestra Internacional de Folklore “Ciudad de Albacete”, y la caseta de Grupo Danzas Magisterio, donde los días 4 y 5 habrá clases de seguidillas manchegas y luego en Feria, cada noche a las 2 de la mañana se bailan de manera multitudinaria.

Danzas Magisterio cumple este año 44 años, y la Muestra cumpliría 35, si no hubiese habido dos años en “blanco”

Alberto Sáez, miembro del Grupo de Danzas de Magisterio nos ha refrescado la memoria, recordando que la primera ubicación, en 1989, fue la Plaza de La Mancha (Villacerrada), pero inmediatamente se trasladó al Parque de Abelardo Sánchez, y no ha vuelto a cambiar de ubicación, salvo en la No Feria del año pasado, que tampoco hubo Muestra Internacional, a consecuencia de las restricciones impuestas, y se hizo una Muestra virtual, en el Recinto Ferial.

La internacionalidad de la Muestra fue una de las contribuciones para la Declaración de Interés Internacional de la Feria de Albacete, no en vano han pasado grupos de todo el mundo, salvo de Australia, por la gran distancia que nos separa, y todos han querido volver, no solo por mostrar las tradiciones ancestrales que rezuman de sus bailes, si no, por vivir la Feria de Albacete que, desde luego, a nadie deja indiferente. Y tanto es así, que el grupo de Cuba, repitió en cuatro ocasiones, llegando a quedarse en nuestra ciudad.

Carmen Guerrero, miembro del Grupo de Danzas de Magisterio nos ha avanzado la programación de la Muestra Internacional de Folklore 2022

Día 9. Grupo Folklórico “KRUSIK” DE Valijevo, SERBIA

Día 10. Grupo Nacional/ Regional (A.C. “ROSA DEL AZAFRÁN” de Consuegra, TOLEDO)

Día 11. Instituto de Cultura “RAÍCES DEL PERÚ”, DE PERÚ

Día 12. A.C. “Danzas Manchegas Magisterio” de ALBACETE

Día 13. Grupo Folklórico “COSTA RICA” de ASERRÍ, COSTA RICA

La Muestra desde la crisis anterior de la pasada década, ha perdido la mitad de la programación. De ocho días se ha quedado en los cinco actuales. Esperaban que se hubiese vuelto al inicio, pero no se ha recuperado el presupuesto necesario.

El Ayuntamiento de Albacete es quien pone presupuesto y medios para el desarrollo de la Muestra, tras aprobar el proyecto que año tras año el Grupo de Danzas de Magisterio, debe presentar para la celebración.

Años atrás, el Colegio San Fernando que está dentro del Parque de Abelardo Sánchez, hacía las veces de camerino, pero con el inicio de curso en ciernes, tampoco se puede utilizar, por lo que en los últimos años se han instalado unas casetas donde los grupos, pueden cambiarse, no sin algunas dificultades.

Carmen Guerrero nos cuenta que recientemente han estado en Galicia y vienen maravillados de cómo se montan los eventos folklóricos, en escenarios frente al mar con carpas que protegen tanto a los músicos y bailarines, como al público. Eso sería lo ideal, puesto que, en Albacete, en septiembre suele llover.

Reconocen Carmen y Alberto, que también sería más costoso montar una carpa de ese estilo, pero recuerdan que el Grupo consigue ahorros en la contratación de grupos al pertenecer a FESTIFOLK, que no habría si se contrataran a través de las vías habituales, a través de managers.

Carmen Guerrero hace un llamamiento a las instituciones para la cesión de alguna residencia de estudiantes, o albergue que facilite el alojamiento de los grupos que participan. Nos cuenta que han llamado a todas las puertas, pero nadie se ha ofrecido, y añade que eso reduciría en buena parte el presupuesto del que les dota el Ayuntamiento.

Cada año la preparación comienza hacia el mes de diciembre, y en primavera se celebra la Asamblea de Festifolk España en la que se analizan los circuitos, y se organizan para adaptarlos a las necesidades, alojamientos y comidas, entre otros, y ya hacia junio se presenta el proyecto al Ayuntamiento.

La Muestra de Folklore un ejemplo de integración

En los primeros años el público era local, pero con la inmigración se ha observado que muchos asistentes se han puesto a bailar como el grupo que participaba. En Albacete cada vez más se reúnen ciudadanos de otras nacionalidades, que se congregan en torno a la Muestra cada tarde en el Parque. “Es una manera de integrar”, asegura Carmen Guerrero.

En la caseta de Magisterio todas las noches se bailan manchegas

La seguidilla manchega madre de otros bailes

Según las indagaciones realizadas por el Grupo Danzas Magisterio, la Seguidilla desplazó a la Zarabanda, danza de la Edad Media. Es junto con la Jota los bailes más populares, y que se bailan en todas las regiones de nuestro país. En el caso de la Seguidilla, según la zona cambia de nombre. Nace en la Mancha, pero viaja por todo el país, incluso nos cuentan Carmen y Alberto, a Chile, donde le han cambiado el nombre y son Manchecas. Las conocieron a través del Grupo Magia de Chile de Temuco, que las bailaron en la Muestra.

Hemos indagado un poco más, parece que hay evidencias de su presencia en Chile desde comienzos del siglo XIX, perfilándose como una música de teatro y tabladillo. Era frecuente en la animación de fiestas y presentaciones escénicas, y actualmente solo las conservan los grupos folklóricos.

La Seguidilla se extendió por toda la península, experimentando, modificaciones y modalidades, en tiempo y en ritmo, según las regiones, como las sevillanas, malagueñas, el fandango, lasboleras, que se llaman en La Solana, o meloneras según dicen en Daimiel, de un movimiento más reposado y señorial, las Seguidillas que todavía se interpretan en Motilleja, las seguidillas jaleadas, características de la región de Cádiz y Jerez de la Frontera y, por último, las gitanas o seguirillas, que se ejecutan más lentamente.

Seña de la identidad manchega

Para los que aún no saben bailar nuestro baile característico, y quieren aprender, unos días antes del inicio de la Feria, en la Caseta de Danzas Magisterio, que estos días ya se está montando, como el resto de las carpas de los ejidos, tienen la oportunidad de aprender. Una vez que comience la Feria, cada noche a las 2 de la mañana, en la Caseta, y en la zona de paseo, se bailan seguidillas.

Es una forma de crear tendencia, nos explica Alberto Sáez, de mostrar nuestras raíces. Los más jóvenes, vuelven a casa una vez que se han despachado de bailar, puede ser la excusa para alargar más la velada para los que aún no han alcanzado la edad suficiente para que sus padres les den licencia.

La Jota Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El Grupo Danzas Magisterio apoya la candidatura de La Jota para declararla como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España y para su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO).

Únete a este apoyo hashtag: #yoapoyoalajota

Nos recomiendan Carmen y Alberto el Libro “Viaje por España” de Jean Charles Davillier, publicado en 1875, en entregas y en 1957, se tradujo y se publicó en nuestro país. En este volumen han descubierto descripciones de la Seguidilla Manchega, e ilustraciones de Gustav Doré, que muestran que entonces se bailaba igual que ahora.

